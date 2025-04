El Barça desperdicia una bala para disparar al corazón de LaLiga

El Barcelona no pudo pasar del empate ante el Betis en el estadio Olímpico Lluís Companys (1-1) y desperdició una bala para disparar al corazón de LaLiga y enlazar su décimo triunfo en el campeonato para atrincherarse en el liderato con un colchón de seis puntos tras la inesperada derrota del Real Madrid ante el Valencia.

Aún así, el conjunto azulgrana amplía a cuatro puntos la distancia con el equipo blanco, con un empate que le supo a poco ante un Betis que jugó muy bien sus cartas y supo cómo incomodarle en todo momento. Y es que los verdiblancos demostraron en Montjuïc que la racha de seis victorias consecutivas que llevaban en la competición doméstica no había sido fruto de la casualidad.

Salió bien el Betis, buscándole la espalda a la defensa azulgrana con un fútbol rápido y vertical. Pero se encontró con el castigo del gol en el minuto 7, cuando Gavi hizo el 1-0, de tiro cruzado sobre la salida de Adrián, tras correr al espacio y recibir una asistencia al primer toque de Ferran Torres, de nuevo titular en lugar de Raphinha.

Un minuto antes, Pedri había puesto por primera vez a prueba al portero del Betis con un disparo desde la frontal que Adrián tuvo que desviar a córner. Sin embargo, el cuadro andaluz no se arrugó con el tanto en contra, pese al claro dominio local.

Antony encontraba en las constantes subidas de Balde una autopista por la banda derecha y una de sus internadas acabó con la primera ocasión visitante, un tiro de Cucho Hernández que salió rozando una escuadra.

Un aviso antes de que Natan hiciera el 1-1 en el minuto 17 al adelantarse a Araujo en la salida de un córner y cabecear con violencia al fondo de la red. Lo Celso, el elegido por Pellegrini para cubrir la baja de Isco, era el encargado de lanzar con su zurda de seda el saque de esquina que empató el duelo.

