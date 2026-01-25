El Barça explota los errores del Oviedo y vuelve al liderato

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Barcelona explotó este domingo los errores en defensa del colista, el Real Oviedo, y recuperó el liderato de LaLiga EA Sports, con un punto de margen sobre el Real Madrid, gracias a los goles de Dani Olmo, Raphael Dias ‘Raphinha’ y Lamine Yamal en la segunda parte (3-0).

Pese al resultado, fue un encuentro incómodo para los de Hansi Flick, atascados en la primera mitad por el planteamiento del cuadro visitante, más combativo desde la llegada del charrúa Guillermo Almada al banquillo.

De hecho, el conjunto asturiano impuso su juego hasta el descanso, pero desaprovechó sus pocas ocasiones al contraataque y concedió demasiado como para aspirar al triunfo en su primera visita al Camp Nou en 25 años.

Todo cambió en el 52′, cuando la presión de Lamine Yamal en el área forzó el error de David Carmo que Dani Olmo convirtió en el 1-0. La sentencia llegó en el 57′, con una pérdida de David Costas que sirvió el 2-0 a Raphinha y el 3-0 final fue obra de Lamine Yamal, con un remate acrobático.

Ante la cercanía del decisivo duelo europeo del miércoles contra el Copenhague, Flick realizó cinco cambios respecto al equipo que ganó en Praga: oxigenó los laterales con Eric García y la primera titularidad de Cancelo, devolvió a Cubarsí y Lamine Yamal al once, confió en Casadó para ocupar la sensible baja de Pedri en la medular y optó por Dani Olmo en detrimento de Fermín López como mediapunta.

Menos novedades presentó el Oviedo, con la entrada de Javi López por el lesionado Rahim Alhassane y el regreso de David Carmo tras cumplir sanción como únicos cambios en la retaguardia. Unos retoques que no alteraron un ápice la garra charrúa importada por Almada.

Valiente, el equipo asturiano planteó una presión pegajosa sobre la primera línea azulgrana e impuso el ritmo que más le convenía, sin apenas continuidad por las constantes interrupciones. Con balón, los visitantes tenían las ideas claras: envíos directos para buscar la corpulencia de Viñas, y la velocidad de Ilyas y Hassan por las bandas.

El planteamiento incomodó al Barça, impreciso y frustrado por la reiteración en las faltas y la dureza en los contactos permitida por el árbitro. Más de 15 minutos tardaron los de Flick en asomarse al área de Escandell. Y de ahí hasta el intermedio, los acercamientos fueron tímidos y aislados, sin protagonismo de los delanteros.

Inofensivos centros laterales se perdían para satisfacción del Oviedo, que a cada paso creía más en sus opciones y no especulaba cuando podía correr. Ilyas disparó desviado desde fuera del área en la primera ocasión de la tarde y tentó a Joan García en una acción individual, y Hassan, en el lado opuesto, probó al guardameta en una acción similar.

Por el lado catalán, el primer y único tiro a puerta llegó en el descuento, una volea de Raphinha que repelió Escandell. Un balance muy pobre para el Barcelona, obligado a cambiar en la segunda mitad. Pero no fue la mano de Flick, que sustituyó a Gerard Martín por Kounde, sino el hambre de Lamine Yamal y la calidad de Dani Olmo lo que alteró el signo del encuentro.

La presión del extremo en el área rival forzó la pérdida de David Carmo y el balón cayó a pies del egarense, que superó a Escandell con un disparo ajustado a la cepa del poste (1-0, min.52). Sin dar margen a la reacción visitante, el Barça firmó el 2-0 (min.57) en otro error forzado.

David Costas, presionado por Raphiha, buscó a su portero, pero el envío, corto, fue interceptado por el brasileño, que batió al portero con un remate picado. El golpe que parecía definitivo y así lo interpretó también Flick, que reservó a Raphinha y Cancelo para dar entrada a Balde y Fermín López.

Pese a los cambios de Almada, el Oviedo bajó los brazos, perdió la convicción en la presión. Y llegó el 3-0: un centro bombeado de Dani Olmo que Lamine Yamal, de zurda y medio cayendo, marcó con un remate de chilena.

Ahora sí, todo estaba decidido. El Barça administró la renta sin sobresaltos ante la creciente intensidad de la lluvia, que fue vaciando las desprotegidas gradas antes del pitido final. De este modo, los azulgranas sumaron los tres puntos para seguir en lo alto de la tabla, mientras que el Oviedo volvió a marcharse de vacío tras plantar cara y continúa en la cola de la clasificación.

Ficha técnica

3 - Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia; Cubarsí, Gerard Martín (Kounde, min. 46), Cancelo (Balde, min. 60); Casadó, De Jong; Olmo (Bernal, min. 75); Lamine Yamal (Roony Bardghji, min. 78), Lewandowski y Raphinha (Fermín, min. 60).

0- Real Oviedo: Aaron; Lucas (Vidal, min. 66), David Costas, David Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto (Brekalo, min. 82); Hassan (Cazorla, min. 82), Ilyas; Fede Viñas (Borbas, min. 82) y Reina (Fonseca, min. 66).

Goles: 1-0, min. 52: Olmo. 2-0, min. 57: Raphinha. 3-0, min. 73: Lamine Yamal.

Árbitro: Juan Martínez (Comité Valenciano). Mostró cartulina amarilla a Gerard Martín (min. 9), Aaron (min. 33), David Costas (min. 43)

Incidencias: Asistieron al partido 44.763 espectadores en partido de la jornada vigésimo primera disputado en el Spotify Camp Nou. Antes del inicio del partido, el equipo azulgrana ofreció la Supercopa de Europa a su afición, así como Lamine Yamal, que brindó el MVP del mes de diciembre. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Ademuz y de Gelida, así como por el que fue vicepresidente del club catalán, Carles Villarrubí (2010-2017) y del exjugador y exentrenador Lucien Muller.