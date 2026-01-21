Panamá, 22 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    El Barça gana en Praga y mantiene su opciones en la carrera por los octavos de final

    El conjunto Catalán ganó 2-4 al Slavia, en la séptima jornada de la Liga de Campeones.

    EFE
    El Barça gana en Praga y mantiene su opciones en la carrera por los octavos de final
    Jugadores del Barcelona saludan a sus fanáticos, al derrotar al Slavia Praga. EFE

    El Barcelona sumó una trabajada victoria (2-4) en Praga ante un combativo Slavia y mantiene vivo el objetivo de conseguir el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones, que podría certificar en la última jornada de la fase liga frente al Copenhague en el Spotify Camp Nou.

    Tras un primer tiempo igualado (2-2) en el que Fermín López (min.34 y min.42) dio la vuelta al tanto inicial de Kusej antes del gol en propia puerta de Robert Lewandowski al filo del descanso, el equipo azulgrana cimentó el triunfo en la segunda parte, en la que se lesionó Pedro González Pedri, gracias a las dianas de Dani Olmo (2-3, min.63) y del ‘9’ polaco (2-4, min.71).

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • IMA anuncia agroferias este 20 de enero: conozca los puntos de venta. Leer más
    • Juan Diego Vásquez denuncia deudas millonarias y contratos en el aire en el manejo de la basura en San Miguelito. Leer más
    • Senan decomisó cinco toneladas de drogas en el Archipiélago de Las Perlas. Leer más
    • Cancillería dice que espera confirmar excarcelación de panameño detenido en Venezuela. Leer más
    • Banco General vuelve a brillar en el Desfile de las Mil Polleras 2026.. Leer más