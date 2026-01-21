El Barça gana en Praga y mantiene su opciones en la carrera por los octavos de final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Barcelona sumó una trabajada victoria (2-4) en Praga ante un combativo Slavia y mantiene vivo el objetivo de conseguir el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones, que podría certificar en la última jornada de la fase liga frente al Copenhague en el Spotify Camp Nou.

Tras un primer tiempo igualado (2-2) en el que Fermín López (min.34 y min.42) dio la vuelta al tanto inicial de Kusej antes del gol en propia puerta de Robert Lewandowski al filo del descanso, el equipo azulgrana cimentó el triunfo en la segunda parte, en la que se lesionó Pedro González Pedri, gracias a las dianas de Dani Olmo (2-3, min.63) y del ‘9’ polaco (2-4, min.71).