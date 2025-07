El Barça se da un festín de goles en Seúl

El Barcelona se dio un festín de goles (3-7) en su primer amistoso en Corea el Sur, donde derrotó al equipo de la capital, el Seúl, en un partido con poco rigor táctico pero en el que los azulgranas demostraron todo su potencial ofensivo.

Sacó Flick una alineación con sabor a once titular y, pese al sofocante calor coreano, se activo rápido el Barça sobre el césped del Estadio de la Copa del Mundo.

Y es que a los 8 minutos, en una contra magistralmente conducida por Dani Olmo que acabó en un remate al palo de Lamine Yamal, Lewandowski, en línea de gol, empujaba a placer el rechace al fondo de la red para inaugurar el marcador.

El segundo llegaría seis minutos después, en una acción personal de Lamine Yamal, quien, tras recibir en la banda de derecha, buscó la diagonal par perfilarse por la izquierda y batir por raso a Hyeonmu Kang.

El extremo catalán estrenaba su cuenta goleadora con el ’10′. Pero va tan sobrado de confianza que un error suyo en la salida del balón acabó con el 1-2 en el 26, obra de Youngwook Cho, que se anticipaba en posición dudosa a Araujo para batir a Joan García, hoy de nuevo el portero titular de los azulgranas.

