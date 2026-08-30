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    Fichaje

    El Barcelona acelera por Gabriel Jesús; pagarían 10 millones de euros

    Ante la imposibilidad de fichar en este mercado a Julián Álvarez, Barcelona tiene avanzado un acuerdo con el Arsenal por el delantero brasileño.

    EFE
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    El Barcelona acelera por Gabriel Jesús; pagarían 10 millones de euros
    Gabriel Jesus ha anotado 32 goles en cuatro temporadas con el Arsenal. EFE

    El Barcelona ultima el fichaje del delantero centro brasileño del Arsenal Gabriel Jesús, de 29 años, según avanzó este domingo el periódico barcelonés Mundo Deportivo y confirmaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.

    Ante la imposibilidad de fichar en este mercado de verano al atacante argentino del Atlético de Madrid Julián Alvarez, la entidad azulgrana tiene avanzado un acuerdo con el club inglés para incorporar a Gabriel Jesús, cuyo contrato con el Arsenal termina el próximo 30 de junio.

    Según las mismas fuentes cercanas a la negociación, el Barça pagará a la entidad londinense una cantidad cercana a los 10 millones de euros más variables.

    El acuerdo entre ambas entidades está tan avanzado que, según dichas fuentes, el futbolista podría viajar a Barcelona para firmar su nuevo contrato antes del martes 1 de septiembre, cuando se cerrará el mercado de verano.

    El Barça ha esperado hasta los últimos dos días de la ventana estival de fichajes para lanzarse a por un delantero centro, uno de los objetivos primordiales de Hansi Flick y el director deportivo del club, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, tras la marcha de los delanteros Robert Lewandowski y Ferran Torres.

    El internacional argentino Julián Alvarez era el ‘plan A’ del Barça para ocupar dicho puesto, pero la negativa del Atlético a traspasar al futbolista ha obligado al Barça a mover ficha con Gabriel Jesús.

    Pese a la más que probable llegada del brasileño, la entidad azulgrana sigue interesada en contratar, en un futuro, al jugador del Atlético de Madrid, que este verano manifestó públicamente su intención de salir del club rojiblanco, con preferencia por incorporarse al club catalán.

    Formado en el Palmeiras brasileño, Gabriel Jesús, internacional con la selección brasileña, es un experimentado delantero centro que en el fútbol europeo ha marcado 127 goles, 95 en 236 partidos con el Manchester City y 32 en 123 duelos en las filas del Arsenal, su último club.

    En verano de 2022, el club londinense pagó algo más de 50 millones de euros al club mancuniano por su fichaje.

    Su rendimiento en Londres ha sido algo irregular debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en enero de 2025. Tras recuperarse de esta grave lesión, Gabriel Jesús jugó el curso pasado 27 partidos en los que anotó 6 tantos.

    EFE

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