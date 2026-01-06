El Barcelona defiende el trono ante el irregular Athletic Club

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Barcelona, líder y en racha, enfrenta al Athletic en Yeda para abrir la Supercopa de España.

La Supercopa de España alzará el telón este miércoles a las 2:00 p.m. (hora de Panamá) en el estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí) con la disputa de la primera semifinal entre el vigente campeón, el Barcelona, y el Athletic, que aspira a dar la campanada tras un inicio de curso irregular.

De entre los cuatro aspirantes a levantar el trofeo, incluyendo a los otros semifinalistas, el Real Madrid y el Atlético, el equipo de Hansi Flick es el que llega en mejor momento de forma: líder de LaLiga EA Sports y precedido por una racha de ocho triunfos entre todas las competiciones, con una derrota en los últimos trece duelos.

Con 15 títulos en sus vitrinas, el Barcelona es el equipo más laureado del torneo, por delante del Real Madrid (13) y del Athletic (3), rivales a los que superó en la pasada edición.

🏆🏆🏆



Hemos conseguido la Supercopa en tres ocasiones, 1984, 2015 y 2021, siendo el equipo tras @FCBarcelona_es y @realmadrid que más veces la ha alzado.



🔜 #BarçaAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/LpOK7PugJi — Athletic Club (@AthleticClub) January 6, 2026

En aquella campaña, Flick venció en semifinales al cuadro vasco (0-2) y arrolló en la final al eterno rival (2-5), impulso que reforzó la posterior conquista de Liga y Copa del Rey, tendencia que subraya el peso anímico de la Supercopa, pues el campeón ha terminado ganando también la liga en las últimas cuatro temporadas.

El Barça viajó a Arabia Saudí con las bajas de Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Andreas Christensen.

La gran novedad es el regreso de Ronald Araujo, quien volvió a entrenar hace una semana tras superar un proceso de salud mental, y su presencia dependerá de sensaciones.

Queda por confirmar la estrategia de Flick, que el domingo resolvió ante el Espanyol con el ingreso de Robert Lewandowski, Fermín López, Dani Olmo y Pedri.

El técnico pretende repetir el guión del 22 de noviembre, cuando el Barça goleó 4-0 al Athletic, éxito basado en superar la presión bilbaína y dominar la medular.

🗣️ Joan Garcia: ❝We are very motivated. After all, it’s the first title we can win this season.❞ pic.twitter.com/b44ZxPIuim — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2026

La llegada de Joan García ha elevado la seguridad culé en el arco, y mañana medirá fuerzas con Unai Simón.

Los ‘leones’ arriban con un punto de nueve en la liga, aún con vida en Copa del Rey y con la necesidad de ganar dos partidos para seguir en Champions.

Athletic viajó el lunes sin Aymeric Laporte ni Yuri Berchiche y con sus figuras, Iñaki y Nico Williams y Oihan Sancet, lejos del nivel previo.

Simón llega cuestionado por el gol recibido ante Osasuna.

Valverde no confirmó aún si usará su equipo de gala; parecen fijos Dani Vivian y Aitor Paredes.

Mikel Jauregizar ha sido la mejor noticia del curso.

Navarro y Berenguer son opciones para el once.

Guruzeta no parece parte de rotaciones.

Lamine Yamal será un reto para los laterales bilbaínos, con la duda entre Gorosabel y Areso, y Boira o Lekue para frenar al extremo.

Barca last 8 matches

8 Wins

21 goals scored

6 goals conceded pic.twitter.com/bVkr3Ztjw7 — Barça Touchline (@BarcaTouchline) January 6, 2026

Valverde podría mover el medio campo con Alejandro Rego.

Las bajas de larga duración completan el panorama: Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y el sancionado Yeray Álvarez.

Alineaciones probables:

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha; y Lewandowski.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Paredes, Adama; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Hora: 2:00 p.m. (hora de Panamá)

Estadio: Al Jawhara (Yeda, Arabia Saudí).