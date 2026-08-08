El Barcelona expresa su pésame por la muerte de Jorge Messi y le agradece el compromiso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La entidad catalana destacó la confianza que Jorge Messi depositó en el club durante los inicios de Lionel.

El presidente y la junta directiva del FC Barcelona han expresado en un comunicado su pésame por la muerte este Jorge Messi, padre del exfutbolista y leyenda del club azugrana Lionel Messi, que falleció este sábado a los 68 años en Rosario (Argentina).

“El presidente y la junta directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y traslada en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi”, señala el escrito, publicado en las cuentas oficiales del club.

La entidad azulgrana ha agradecido “el compromiso” de Jorge Messi con el club “por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolista de su hijo Leo”.

Jorge Messi fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.