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    Fútbol

    El Barcelona expresa su pésame por la muerte de Jorge Messi y le agradece el compromiso

    La entidad catalana destacó la confianza que Jorge Messi depositó en el club durante los inicios de Lionel.

    EFE
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    El Barcelona expresa su pésame por la muerte de Jorge Messi y le agradece el compromiso
    Miembros de la familia Messi cuando el jugador militaba en el club catalán. Foto: Tomada de redes sociales

    El presidente y la junta directiva del FC Barcelona han expresado en un comunicado su pésame por la muerte este Jorge Messi, padre del exfutbolista y leyenda del club azugrana Lionel Messi, que falleció este sábado a los 68 años en Rosario (Argentina).

    “El presidente y la junta directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y traslada en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi”, señala el escrito, publicado en las cuentas oficiales del club.

    La entidad azulgrana ha agradecido “el compromiso” de Jorge Messi con el club “por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolista de su hijo Leo”.

    Jorge Messi fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

    EFE

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