Panamá, 03 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    El Barcelona gana al Albacete con goles de Lamine Yamal y Araujo y pasa a semifinales

    El delantero Lamine Yamal, con un disparo ajustado al segundo palo, abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que el uruguayo Ronald Araujo, con la testa tras rematar un saque de esquina, encarrilaron la eliminatoria a partido único.

    EFE
    El Barcelona gana al Albacete con goles de Lamine Yamal y Araujo y pasa a semifinales
    El delantero del Barcelona Lamine Yamal (i) celebra con sus compañeros tras marcar ante el Albacete, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey que Albacete Balompié y FC Barcelona disputaron en el estadio Carlos Belmonte. EFE/Ismael Herrero

    El Barcelona se empleó a fondo este martes para ganar en el Estadio Carlos Belmonte al Albacete, duodécimo clasificado de LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), y selló el pase a las semifinales de la Copa del Rey Mapfre.

    El delantero Lamine Yamal, con un disparo ajustado al segundo palo, abrió el marcador en el primer tiempo (0-1, min.39), mientras que el uruguayo Ronald Araujo (0-2, min.56), con la testa tras rematar un saque de esquina, encarrilaron la eliminatoria a partido único.

    El local Javi Moreno animó los cuartos de final en el minuto 87, con un tanto de cabeza, y el Albacete a punto estuvo de empatar en el tiempo añadido con un disparo de Gámez que Gerard Martín salvó bajo palos.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana. Leer más
    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Michael Amir Murillo es enviado a las reservas y De Zerbi le pediría salir del Olympique de Marsella. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este martes 3 de febrero. Leer más
    • Tuneladora Panamá, que excava la Línea 3 del Metro, está próxima a salir al pozo de Balboa. Leer más
    • Puertos operados por Panama Ports Company concentran casi 40% del movimiento de contenedores de Panamá. Leer más
    • Inician trabajos preliminares para la ampliación de carriles exclusivos de Mi Bus en la Vía España. Leer más