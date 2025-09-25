Panamá, 25 de septiembre del 2025

    El Barcelona remonta al Oviedo con goles de Eric García, Lewandowski y Araujo

    EFE
    Marcus Rashford y Ronald Araujo, celebran el gol del empate durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que Real Oviedo y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Paco Paredes

    El Barcelona aguanta la estela del Madrid tras un partido en el que se adelantó un correoso Real Oviedo y que obligó a los azulgranas a remontar en el segundo tiempo (1-3) con goles de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo.

    Veljko Paunovic apostó por Santi Cazorla de inicio y por la pareja Bailly-Carmo en el eje de la zaga por primera vez en el presente curso, mientras que Hansi Flick casi no hizo rotaciones y, salvo el Casadó por De Jong en la medular, el once culé era el más titular posible.

    Desde el primer momento se vio al Real Oviedo más decidido e incluso ofensivo de la temporada, sacando cuatro saques de esquina antes del minuto 10 y enganchando al Carlos Tartiere desde casi la primera jugada, aunque fue Rashford el que tuvo la primera ocasión del encuentro tras un centro lateral desde la derecha de Raphinha.

    Pedri dominaba el centro del campo para los azulgranas, pero el Oviedo también respondía y tanto Santi Cazorla como Alberto Reina lograban asegurar la posesión azul; en el 25’, centro de Lucas desde la derecha y Eric García evitaba que Rondón rematase limpio en el primer palo.

    Después de que Raphinha se encontrase con el palo en un disparo desde la frontal, el Real Oviedo marcó pasada la media hora: Joan García salió a un pase largo hacia Rondón, logró cortarlo y después se equivocó, algo que permitió a Alberto Reina marcar un golazo desde unos metros más adelante del centro del campo.

    Robert Lewandowski (c) celebra tras marcar el segundo gol ante el Oviedo, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que Real Oviedo y FC Barcelona disputan este jueves en el estadio Carlos Tartiere. EFE/Paco Paredes

    El segundo tiempo arrancó con un cambio realizado en el Barcelona, el de De Jong por Casadó, y aunque el equipo culé dominaba con balón, no había ocasiones que pusieran en peligro a Aarón Escandell y era Hassan el que dejaba atrás a Gerard Martín para poner un centro que despejó Joan García.

    Cuando parecía que al Barça le costaba crear peligro con cierta regularidad, llegó el gol del empate a los diez minutos de la reanudación: Araújo centró desde la derecha tras un córner, Ferrán Torres remató y en el rechace de Aarón apareció Eric García para empujarla y hacer el 1-1.

    Momento de cambios en el partido y llegó el 1-2; Ilic y Sibo entraron por Cazorla y Hassan en el Oviedo, Lewandowski lo hizo por Raphinha en el Barcelona y el primer balón que tocó el delantero polaco fue un cabezazo a la escuadra tras centro de De Jong desde la derecha.

    Un par de centros peligrosos de Brekalo fue lo único del Real Oviedo en la recta final del encuentro y el Barcelona, en un córner, sentenció el partido con Araújo marcando el 1-3 y sellando una nueva victoria deja a los culés a dos puntos del Real Madrid y a los azules en puestos de descenso.

    Ficha técnica

    1 - Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker, Santi Cazorla (Sibo, m. 65), Reina (Forés, m. 75); Hassan (Ilic, m. 65), Ilyas Chaira (Brekalo, m. 75) y Rondón.

    3 - Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Araújo, Gerard Martín (Koundé, m. 73); Pedri (Bernal, m. 90+1), Casadó (De Jong, m. 46); Raphinha (Lewandowski, m. 65), Olmo, Rashford (Christensen, m. 90+1); Ferrán Torres.

    Goles: 1-0, M. 33: Reina. 1-1, M. 56: Eric García. 1-2, M. 70: Lewandowski. 1-3, M. 88: Araújo.

    Árbitro: Ortiz Arias (comité madrileño). Amonestó al local Bailly (92).

    Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 29.850 espectadores.

    EFE

    Agencia de noticias

