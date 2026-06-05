El barcelonista Lamine Yamal, elegido mejor jugador de LaLiga 2025-2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El español fue elegido MVP de LaLiga 2025-2026 tras liderar al Barcelona con 16 goles y 11 asistencias. El joven talento también ganó el Trofeo Zarra y destaca rumbo al Mundial.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal ha sido reconocido como el mejor jugador de LaLiga 2025-2026, en la que ha contribuido, con 16 goles y 11 asistencias, a que el equipo azulgrana reeditara el título en España.

Sus 16 tantos le han servido también para apoderarse del Trofeo Zarra, que comparte con su compañero Ferran Torres, como el máximo goleador español. Y sus 11 pases de gol, para convertirse en el máximo asistente de la competición.

𝗟𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗬𝗮𝗺𝗮𝗹 is LaLiga’s 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 👏👏👏



Congratulations, Lamine! 💎🔝 pic.twitter.com/GusZwiCon1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 5, 2026

Esta es la primera vez que Lamine Yamal es distinguido con este galardón. A sus 18 años, el canterano azulgrana reemplaza como MVP de LaLiga a su compañero Raphael Dias ‘Raphinha’, quien logró el premio el curso pasado.

Este ese el tercero premio individual de LaLiga que se lleva el Barça esta temporada, tras el logrado por Hansi Flick, que ha sido distinguido como mejor técnico por segundo año consecutivo, y Joan García, que se ha llevado el de la mejor parada del campeonato.

BARCELONA, 07/02/2026.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal (i) celebra el segundo gol de su equipo con su compañero Alex Balde durante el partido de LaLiga de fútbol entre el Barcelona y el Mallorca, este sábado en el Camp Nou. EFE/ Quique García

Lamine Yamal se encuentra actualmente concentrado con la selección española para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se juega del 11 de junio al 19 de julio, si bien aún no es segura su participación en el inicio del torneo debido a problemas físicos.