El Bayern abrirá la Bundesliga ante el Stuttgart como claro favorito al título

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Bayern Múnich abre mañana la temporada de la Bundesliga con un partido en casa ante el Stuttgart y como claro favorito a refrendar el título del torneo, que sería el tercero consecutivo después de que el Bayern Leverkusen interrumpiera una larga hegemonía bávara en 2024.

Tomorrow is the day. The Bundesliga kicks off for a new season. 😍⚽️ #Spielfreude pic.twitter.com/WJ4XSnqmun — FC Bayern (@FCBayernEN) August 27, 2026

Desde 2013, tan solo el Leverkusen que dirigía el expañol Xabi Alonso en 2023/2024 ha podido arrebatarle el título de Liga al Bayern. Sin embargo, el último entrenador en ganar tres Bundesliga con el club bávaro fue Pep Guardiola entre 2014 y 2016.

Vincent Kompany podría igualar ahora esa gesta de Guardiola que antes había logrado también Ottmar Hitzfeld entre 1999 y 2001. De resto, los entrenadores del Bayern han tenido dificultades para terminar su segunda temporada -Carlo Ancelotti, Niko Kovac y Julian Nagelsmann fueron cesados en medio de ella- y ninguno -desde la marcha de Guardiola. ha llegado siquiera a empezar un tercer ejercicio.

Ese dato muestra el grado de exigencia -y acaso de impaciencia- que hay con los entrenadores en el Bayern. Hasta ahora Kompany ha colmado buena parte de las expectativas. Le falta la Liga de Campeones que sería la guinda.

El entrenador belga arrancará su tercera temporada dirigiendo al Bayern. Foto: @fcbayern

El comienzo fue el triunfo en la Supercopa a domcilio ante el Dortmund por 1-2. Ahora, con el Stuttgart, viene el primer reto en la Bundesliga, donde una vez más tendrá que prescindir de Jamal Musiala, por enfermedad, y de Serge Gnabry, convaleciente de una lesión muscular.

Hasta ahora, el Bayern ha realizado dos fichajes de jugadores con potencial para ser titulares. Uno es el internacional alemán Nathaniel Brown que, pese a ser habitualmente lateral izquierdo, ante el Dortmund jugó en la media punta, en lugar de Musiala, y marcó uno de los dos goles.El otro es el centrocampista marroquí Ismael Saibari, que también podría jugar en la posición de Musiala.

El principal rival del Bayern en la lucha por el título es el Borussia Dortmund que tendrá su primer partido el sábado en casa contra el Hamburgo. En la Supercopa. el Dortmund dio una buena impresión en la segunda parte después de haberse visto sometido por el Bayern en la primera. El empate incluso estuvo cerca en el descuento cuando Maximilian Beier desperdició una ocasión enorme.

Starke erste Hälfte in Dortmund!💪 pic.twitter.com/9vTsFhkQeb — FC Bayern München (@FCBayern) August 22, 2026

Dentro de los nuevos fichajes del Dortmund, el griego Konstantinos Karetsas dejó una gran impresión en la pretemporada Su compatriota Giannis Konstanelias, que ha tenido menos tiempo de adaptación, tuvo buenos detalles ante el Bayern, Los dos pueden formar un dúo interesante por detrás del goleador Sehou Guirassy.

El otro fichaje clave del Dortmund ha sido el del centrocampista neerlandés Joey Veermann, candidato a formar el doble pivote al lado de Felix Nmecha.

También, con ligeras opciones a convertirse en competidores del Bayern en la lucha por el título, se puede mencionar a los candidatos a las casillas a la Liga de Campeones como el RB Leipzig, el propio Stuttgart o el Bayer Leverkusen.

En esta temporada la Bundesliga cuenta con el regreso de un equipo clásico como el Schalke, que tras varias temporadas en la segunda categoría tendrá otra vez la oportunidad de medirse al Dortmund en el derbi de la cuenca del Ruhr, uno de los duelos con más tradición en Alemania.

Hay otros dos nuevos que con el Paderborn y el Elversberg, Este último equipo, con un estadio con capacidad de sólo 10.000 espectadores, es una presencia exótica en la Bundesliga.

El estadio tendrá que ser ampliado, para alcanzar los 15.000 espectadores que exige de aforo la máxima categoría del fútbol alemán. Mientras tanto, gozará de excepción y el primer equipo en visitar al Elversberg será el Leverkusen este sábado.

La localidad de Elversberg, situada en el Sarre a 15 kilómetros de la capital Sarrebrucke, tiene apenas 7.411 habitantes con lo que, para llenar el aforo, el club necesita visitantes de poblaciones vecinas.