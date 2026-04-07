Panamá, 07 de abril del 2026

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    Fútbol

    El Bayern se acerca a semifinales en noche mágica del arquero Neuer

    El Bayern Múnich venció 1-2 al Real Madrid en el Bernabéu y tomó ventaja en la serie, con goles de Luis Díaz y Harry Kane.

    EFE
    El Bayern se acerca a semifinales en noche mágica del arquero Neuer
    El guardameta del Bayern Munich, Manuel Neuer, felicitado por su compañero durante la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Real Madrid. Foto: EFE

    El Bayern Múnich se acercó a las semifinales de la Liga de Campeones tras ganar este martes al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de final (1-2).

    El campeón alemán tomó ventaja al borde del descanso, en el minuto 41, con el gol del colombiano Luis Díaz y al inicio de la segunda parte, Harry Kane, con un tiro desde el borde del área, hizo el segundo. El Real Madrid acortó distancias en el 71 por medio de Kylian Mbappe.

    El francés Aurelien Tchouameni vio tarjeta amarilla y se perderá el choque de vuelta, el miércoles 15 de abril en Múnich.

    Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, aseguró que el mejor jugador del conjunto bávaro fue el guardameta Manuel Neuer.

    El defensa alemán lamentó las oportunidades que perdió su equipo y alabó a quien fue a su juicio el mejor del partido: “Necesitamos tirar más a puerta. El mejor jugador del Bayern hoy fue Neuer”, dijo a Movistar Plus.

    “Salimos en el segundo tiempo y encajamos directamente un gol. Los dos goles que encajamos fueron dos regalos. Pero yo creo que en el segundo tiempo necesitamos más. Todo se abre con un gol de Mbappé. Creo que nosotros tuvimos muchas ocasiones para meter más goles pero al final es así”, finalizó.

    EFE

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