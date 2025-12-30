Panamá, 30 de diciembre del 2025

    El béisbol regresará a Colón en marzo 2026 y a Chitré en enero 2027

    Estadios históricos de béisbol entran en la recta final de sus obras

    Guillermo Pineda G.
    El clamor de Roberto Mariano Bula Bethancourt ante el Palacio de las Garzas dio paso a la construcción en 1944 del estadio Municipal de Colón, hoy con el nombre del distinguido dirigente deportivo. Cortesía

    El director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, se refirió este lunes al estado y proyección de las obras en los estadios Rico Cedeño de Herrera y Roberto Mariano Bula de Colón, durante la conferencia de prensa del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

    Ordóñez destacó la importancia de “darle cariño” a las instalaciones deportivas para que estén a la altura de lo que merecen tanto los fanáticos como los equipos de béisbol, al tiempo que subrayó que los estadios estarán listos para el denominado deporte rey de los panameños.

    Uno de los anuncios más relevantes fue el relacionado con el estadio Roberto Mariano Bula, de la ciudad de Colón. Ordóñez confirmó que la inauguración oficial del coliseo se realizará junto con el arranque del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, en un evento que, según indicó, se organizará “por todo lo alto”. Esta reapertura representa un hecho significativo para la provincia, que no alberga un partido oficial de béisbol desde febrero de 2017.

    De acuerdo con un informe divulgado por Pandeportes este martes 30 de diciembre, el estadio Roberto Mariano Bula presenta un avance del 85%.

    La entrega de la obra está prevista para el mes de febrero, mientras que su estreno en competencia se proyecta para la primera semana de marzo de 2026, lo que marcaría el regreso del béisbol organizado a Colón tras casi nueve años de ausencia.

    En cuanto al estadio Rico Cedeño, Ordóñez señaló que ya se ha resuelto toda la parte legal que mantenía detenida la obra. Explicó que la institución se encuentra en los términos finales con la aseguradora y con el nuevo contratista, con el objetivo de retomar formalmente los trabajos a finales del mes de enero.

    El proyecto del Rico Cedeño fue licitado en abril de 2019 por un monto de 5.4 millones de dólares y con un plazo de ejecución de 12 meses, sin embargo, seis años y medio después, la obra continúa inconclusa.

    En abril pasado, el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación aprobó de forma unánime la liquidación del contrato con la empresa Enobras, S.A., lo que abrió la puerta para reactivar el proyecto.

    Estadio Rico Cedeño de Herrera. Foto. Cortesía/Pandeportes

    Ordóñez indicó que, una vez reiniciadas las labores, la obra tendría una duración estimada de entre seis y siete meses, con la proyección de que el estadio esté listo entre agosto y septiembre del próximo año, con miras a que pueda albergar campeonatos nacionales a partir de 2027.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


