El Bernabéu estalla y el Madrid gana en el caos ante el Levante

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En un Bernabéu en ebullición, el Real Madrid sobrevivió al caos y venció 2-0 al Levante, con Mbappé y Asencio rescatando un partido marcado por la protesta.

El Real Madrid protagonizó un triunfo en el caos frente al Levante (2-0) el día que la afición del Santiago Bernabéudijo basta y castigó a sus jugadores, especialmente a Vinícius, en un partido que salvó en el segundo acto con los goles de Mbappé de penalti y Raúl Asencio, en la puesta de largo de Álvaro Arbeloa en su estadio.

La afición del Real Madrid señaló a sus jugadores. Hastiada, apuntó a los culpables de una crisis que no encuentra sofoco ni en la victoria sin brillo. Desoyó la petición del nuevo técnico tras la proclama de Arbeloa pidiendo apoyo, recurriendo a Juanito, mito del madridismo. Se acusó a las estrellas del fracaso de Xabi Alonso.

No hubo clemencia con Vinícius, el más señalado. Tampoco para Bellingham ni Fede Valverde. De la queja genérica se pasó a la responsabilidad individual. Se sumó Camavinga por una primera parte caótica, con errores graves que alimentaron las transiciones de un Levante parapetado en defensa de cinco.

El delantero del Real Madrid Vinicius Jr , durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Real Madrid y el Levante UD, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/ Fernando Villar

El regalo de 43 cumpleaños a Arbeloa era difícil de digerir. Su estreno en el Bernabéu llegó en el clima más hostil en años, con cánticos contra Florentino Pérez. En ese ambiente, apareció el miedo más que el fútbol. La propuesta de juntar a Mbappé, Vinícius y Gonzalo hizo aguas en el primer acto.

Mbappé sufrió entre tres centrales. Gonzalo no tuvo desborde en banda. Vinícius se hizo pequeño ante el rechazo. Al Real Madrid le siguió faltando fútbol, su mayor problema. El Levante intentó pescar en río revuelto, con un disparo blando de Etta Eyong en pleno caos inicial.

Intimidados por el ambiente, pocos dieron la cara. Mbappé la pidió siempre, aun con la rodilla izquierda tocada, con un disparo desviado y un remate aéreo a pase de Asencio. Un cabezazo blando de Gonzalo fue el otro aviso.

El Levante, cómodo, creyó en puntuar. Carlos Álvarez aportó movilidad y Pablo Martínez ejecutó. Tuvieron opciones: una falta alta y un disparo a la escuadra que rozó la red.

🚨La BRUTAL PITADA del BERNABÉU a los jugadores del Real Madrid y a la directiva de Florentino Pérez.



ESTAMOS HARTOS. BIEN POR PARTE DE LA AFICIÓN.pic.twitter.com/olwxRaDs6M — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) January 17, 2026

Cada ocasión levantinista alimentaba la hostilidad. Camavinga reflejó el desorden con pérdidas; Bellingham no encontró el pase; faltó claridad a balón parado. Mbappé, desesperado, bajó metros y perdió balones.

El descanso fue necesario tras otra pitada ensordecedora. Arbeloa movió piezas: salió Gonzalo, también Camavinga. La conexión Güler–Mbappé mejoró el juego y Mastantuono dio equilibrio. El Madrid dio un paso al frente.

Avisaron Tchouaméni y Güler; Mbappé dio el paso definitivo. La visión de Güler, la carrera de Kylian, la bicicleta y la mala decisión de Dela provocaron el penalti al 58’. Mbappé engañó al portero y anotó.

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su gol de penalti contra el Levante, durante el partido de LaLiga EA Sports disputado contra el Levante UD este sábado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/ Javier Lizón

Siete minutos después, el Madrid sentenció con un testarazo de Asencio tras córner de Güler. Los únicos nombres coreados fueron los de dos canteranos: Gonzalo y Asencio.

Desde entonces el Levante buscó sin éxito. Iván Romero perdonó la más clara. El Madrid rozó la goleada: larguero de Mastantuono, paradas de Ryan a Bellingham y Vinícius, y un último intento de Mbappé.

El defensa del Real Madrid Raúl Asencio celebra su gol contra el Levante, durante el partido de LaLiga EA Sports disputado contra el Levante UD este sábado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/ Javier Lizón

Ficha técnica:

2 - Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio (Alaba, m.90), Huijsen (Ceballos, m.61), Carreras; Tchouaméni, Camavinga (Güler, m.46), Bellingham, Gonzalo (Mastantuono, m.46); Vinícius y Mbappé.

0 - Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Vencedor (Raghouber, m.67), Pablo Martínez; Tunde (Cortés, m.83), Carlos Álvarez (Carlos Espí, m.83), Iván Romero (Olasagasti, m.84) y Etta Eyong (Iker Losada, m.67).

Goles: 1-0, m.58: Mbappé, de penalti. 2-0, m.65: Asencio.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (colegio riojano). Amonestó a Tchouaméni (31) y Gonzalo (43) por el Real Madrid; y a Vencedor (17) por el Levante.

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 70.104 espectadores.