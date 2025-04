El Betis hace historia y se cuela por primera vez en unas semifinales europeas

El Betis empató 1-1 en el estadio del Jagiellonia polaco en la vuelta de los cuartos de la Liga Conferencia, en la que hizo valer el 2-0 de la ida e hizo historia al colarse en su primera semifinal de una competición europea, tras un partido en el que se adelantó por medio del congoleño Cédric Bakambu (m.78) antes de igualar tres minutos después el macedonio Darko Churlinov.

Tras un primer tiempo en el que Romain Perraud sustituyó al lesionado Ricardo Rodríguez (m.25) y el árbitro anuló un gol al local Hansen en el añadido por un fuera de juego previo, el conjunto español siguió controlando en la segunda, sin sufrir, y Bakambu logró su séptimo tanto en este torneo, luego neutralizado, pero nada impidió que el Betis amarrara su pase histórico a una semifinal en la que se medirá al Fiorentina para soñar con la final del 28 de mayo en Breslavia (Polonia).

