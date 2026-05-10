Panamá, 10 de mayo del 2026

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    LPF

    El bicampeón Plaza Amador enfrenta a un encendido UMECIT

    El primer choque entre ambas instituciones se disputará este domingo en el estadio Agustín Muquita Sánchez, desde las 4:00 p.m.

    Humberto Cornejo
    El bicampeón Plaza Amador enfrenta a un encendido UMECIT
    Alberto Quintero es una figuras ofensivas del Plaza Amador. Foto: Cortesía/LPF

    El Plaza Amador y UMECIT se enfrentarán este domingo en el primer capítulo de su serie semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en un duelo que pondrá frente a frente al equipo más sólido de la fase regular contra uno de los conjuntos más en forma del cierre del campeonato.

    El conjunto placino llega como vigente bicampeón del fútbol panameño y con el respaldo de haber sido el mejor equipo de la ronda regular, tras sumar 31 puntos en 16 jornadas.

    Los dirigidos por Mario Méndez han mostrado una regularidad notable, manteniéndose invictos desde la jornada tres, cuando cayeron 0-1 ante Tauro FC. Desde entonces, encadenaron una racha de nueve victorias y cuatro empates, además de seis partidos sin recibir goles.

    Por su parte, UMECIT accedió a esta instancia tras superar en penales (3-2) a Unión Coclé en el estadio Virgilio Tejeira, luego de un duelo muy disputado. El equipo dirigido por Julio Infante había clasificado al playoff como el tercer lugar de la Conferencia Este con 25 unidades y llega con un impulso importante en su rendimiento.

    Los antecedentes recientes reflejan un enfrentamiento equilibrado entre estas dos instituciones. UMECIT se impuso 1-0 en la segunda jornada del torneo, mientras que en el segundo cruce ambos equipos igualaron 2-2 en el COS Sport Plaza.

    Además, el conjunto universitario atraviesa un momento destacado, con 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota, incluyendo su compromiso de playoff, y apenas tres caídas en todo el certamen.

    El bicampeón Plaza Amador enfrenta a un encendido UMECIT
    Omar Browne intenta anticipar la marca de Jacinto Fuentes. Foto: Cortesía/LPF

    Plaza Amador, en tanto, buscará extender su dominio reciente en el fútbol nacional y alcanzar su quinta final consecutiva. En sus dos últimas apariciones en la instancia decisiva, se coronó con autoridad tras vencer 6-0 a San Francisco FC y 2-0 a Alianza.

    El partido de ida se disputará este domingo a las 4:00 p.m. en el estadio Agustín Muquita Sánchez, mientras que el encuentro de vuelta está programado para el 15 de mayo, en el COS Sport Plaza, desde las 8:30 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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