El bicampeón Plaza Amador se juega la temporada ante el atrevido Umecit FC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El conjunto placino busca clasificarse a su quinta final consecutiva, algo que le permitiría igualar el récord histórico del Tauro FC durante la época de los torneos largos de Anaprof.

El escollo más difícil del bicampeón nacional tiene nombre y, para muchos, inesperadamente es Umecit FC.

La sorpresa quizás exista para quien no vivió la derrota del Plaza Amador en la segunda jornada del torneo o para quien no le dio importancia al empate entre ambos clubes en la fecha 15. Pero lo cierto es que el conjunto dirigido por Julio Infante se ha convertido en el rival más incómodo para el Equipo del Pueblo durante este Clausura 2026.

La semifinal de ida disputada el pasado domingo en el Agustín “Muquita” Sánchez terminó de confirmar esa sensación. Umecit, golpeado físicamente tras el playoff disputado en Penonomé frente a Unión Coclé, y además con las ausencias por suspensión de Andrés Palmezano e Hiberto Peralta, logró plantarle cara al bicampeón y estuvo dos veces arriba en el marcador antes de igualar 2-2.

Ahora, con ambos futbolistas disponibles nuevamente para el compromiso de vuelta, el panorama cambia todavía más para un duelo que ya tiene ambiente de final.

El choque estelar de este viernes por la noche en el COS Sports Plaza ya agotó todas sus entradas, según confirmó Plaza Amador en sus redes sociales. La expectativa alrededor del encuentro creció después de una semifinal de ida intensa, llena de goles y emociones.

Y es que no se enfrentan dos equipos cualquiera. Tanto Plaza Amador como Umecit fueron los clubes más goleadores de la ronda regular, ambos con 28 anotaciones, superando incluso a Alianza FC y Veraguas United FC, que marcaron 26 y disputan la otra llave semifinal.

Pese a ser el vigente campeón y máximo favorito al título, Plaza Amador sabe que la serie está lejos de resuelta. El técnico Mario Méndez reconoció tras el partido de ida que su equipo cometió errores que terminaron costando caro.

“Los dos goles vienen de equivocaciones nuestras. Ya lo habíamos hablado, que no podíamos forzar ciertos pases por dentro, pero pudimos rescatar el empate y en casa será diferente”, explicó el estratega placino.

Méndez también considera que las condiciones del COS Sports Plaza pueden favorecer mucho más la propuesta ofensiva de su equipo.

“La pelota rueda mejor y vamos a intentar buscar ese pase a la final”, añadió el entrenador del bicampeón.

Del otro lado, Julio Infante salió satisfecho con la personalidad mostrada por sus jugadores, especialmente tomando en cuenta el desgaste acumulado y las bajas sensibles que presentó su plantilla.

“La gente esperaba un triunfo de Plaza, pero el equipo hizo un gran trabajo. Veníamos de un partido muy bravo, con alargue y penales, además de ausencias importantes. Estamos vivos para la vuelta”, comentó el técnico umecista.

Durante la semana, el colombiano Óscar Leo Becerra, uno de los referentes ofensivos de Umecit y autor de uno de los goles en la ida, dejó claro que el grupo cree firmemente en dar el golpe.

Becerra celebra un gol anotado este domingo en el Muquita Sánchez en partido por las semifinales de la LPF. Cortesía

“Somos conscientes de la magnitud que representa Plaza en la liga, pero aquí no es tema de nombres, somos hombres y hay un grupo que tiene hambre de ganar”, afirmó el delantero de 32 años.

Becerra, quien acumula siete goles en 17 partidos con Umecit, también destacó el crecimiento competitivo del fútbol panameño y aseguró que la LPF superó sus expectativas.

En Plaza Amador, el mensaje durante la semana ha estado enfocado en la fortaleza como local. Así lo expresó el defensor Ovidio López tras uno de los entrenamientos del club.

“Para nosotros significa bastante. Desde que está el COS Sports Plaza creo que nos hemos metido en semifinales y para nosotros es un estadio que hacemos muy fuerte. Le pedimos a toda esa gente que nos apoye como siempre desde el primer día, que no los vamos a decepcionar”, señaló.

AME2329. CIUDAD DE PÁNAMA (PANAMÁ), 31/05/2025.- Ovidio Lopez (i) de Plaza celebra un gol este sábado, en la final de la Liga Panameña de Fútbol entre Plaza Amador y San Francisco en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Alexis Quiroz

El partido no solo definirá al primer finalista del Clausura 2026. También puede representar otro capítulo histórico para Plaza Amador.

El conjunto placino busca clasificarse a su quinta final consecutiva, algo que le permitiría igualar el récord histórico del Tauro FC durante la época de los torneos largos de ANAPROF.

Tauro alcanzó cinco finales seguidas entre 1996 y el 2001. Se coronó campeón en la temporada 1996-1997 ante Eurokickers, posteriormente venció al Árabe Unido y más adelante derrotó al propio Plaza Amador en la campaña 1999-2000. Las otras dos finales terminaron con derrotas frente al Expreso Azul y el desaparecido Panamá Viejo FC.

Plaza Amador comenzó su propia seguidilla en el Apertura 2024. Perdió las finales del Apertura y Clausura 2024 ante Tauro y CAI, respectivamente, pero luego conquistó de manera contundente los campeonatos del 2025 frente a San Francisco FC y Alianza FC.