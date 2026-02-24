Panamá, 24 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    El Botafogo de Kadir Barría obligado a remontar ante Nacional Potosí para seguir en la Libertadores

    EFE
    El Botafogo de Kadir Barría obligado a remontar ante Nacional Potosí para seguir en la Libertadores
    Kadir Barria, futbolista panameño del Botafogo. Foto: Vitor Silva/Botafogo.

    El Botafogo y el panameño Kadir Barría tendrán que vencer este miércoles por más de un gol al Nacional Potosí para mantenerse con vida en la Copa Libertadores, cuando reciba al conjunto boliviano en Río de Janeiro, en el partido de vuelta de la segunda fase previa, al que llega sin buena parte de su once.

    Tras el triunfo por 1-0 en el partido de ida, los bolivianos solo necesitan de un empate para clasificar, mientras que los dirigidos por el argentino Martín Anselmi tienen que vencer por dos goles para avanzar. En caso de un triunfo por la mínima, la definición será en los penaltis.

    Anselmi llega presionado y con pocos efectivos, pues al menos ocho jugadores están lesionados o en recuperación.

    De los 28 futbolistas de la plantilla, ocho están de baja, lo que ha llevado al entrenador a recurrir a juveniles de la base.

    Los delanteros Chris Ramos y Joaquín Correa, que aún no han debutado con el conjunto carioca en esta campaña, se lesionaron en enero durante la pretemporada. Ahí es donde se abren las oportunidades para el delantero panameño de 18 años de edad.

    El español sufrió un golpe y tiene dificultades para moverse, mientras que el argentino tuvo un problema muscular y, aunque este último entrenó con el grupo a principios de febrero, aún es duda.

    A ellos se suman el zaguero Kaio Pantaleão, que solo regresará a mediados de año cuando termine de recuperarse de una cirugía, así como el lateral izquierdo Marçal y el centrocampista uruguayo Santi Rodríguez, ambos con lesiones en la rodilla; y el recién fichado Cristian Medina. El debut del argentino está previsto para marzo.

    En duda están los volantes Allan y Danilo, así como el delantero Arthur Cabral, quienes no viajaron al partido de ida en Bolivia por molestias musculares, ni fueron convocados para el encuentro del fin de semana ante Boavista por el Campeonato Carioca.

    Pese a no contar con piezas importantes, el ‘Fogão’ logró vencer, por 0-2 en la semifinal del torneo carioca, con tantos de Justino y Artur, en el que fue el primer triunfo del club de Río tras seis derrotas consecutivas.

    El Nacional Potosí llega al duelo en mejor forma y con la moral alta, aunque sin el factor de la altura, que suele dejarlo frágil cuando juega fuera de casa.

    El técnico boliviano Leonardo Eguez contará con toda la titular y apostará por un esquema ofensivo para lograr al menos el empate para clasificar.

    Los bolivianos suman cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluida la obtenida ante Botafogo en la ida.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero. Leer más
    • Luis Acevedo, el hombre de negocios y operador del exvicepresidente ‘Gaby’ Carrizo. Leer más
    • MEF aclara pago sobre el Cepadem y la fase en que se encuentra el Cepanim. Leer más
    • Fallo contra el contrato de PPC ya está en firme; se formaliza caída de la concesión portuaria. Leer más
    • PASE-U: estos son los sitios y centros de pago habilitados para este lunes 23 de febrero por el Ifarhu. Leer más
    • Aprehenden a dos exfiscalizadores de la Contraloría y un funcionario del ISA por presunto peculado en proyecto de cacao. Leer más
    • La Corte Suprema bajo escrutinio: salarios elevados, blindaje de actas y estabilidad sin concurso. Leer más