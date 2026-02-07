Panamá, 07 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    El CAI venció al San Francisco y se mantiene en la cima de la Conferencia Oeste

    Los Vikingo se llevaron el triunfo con anotaciones de Yeison Vásquez, Davis Contreras y Jafet Obando.

    Humberto Cornejo
    El CAI venció al San Francisco y se mantiene en la cima de la Conferencia Oeste
    Davis Contreras celebra su gol con Yeison Vásquez. Foto: Cortesía/LPF

    El Club Atlético Independiente (CAI) arrancó este viernes con fuerza la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras imponerse con autoridad por 0-3 al San Francisco en el derbi de La Chorrera, disputado en el estadio Agustín Muquita Sánchez.

    +info

    Michael Amir Murillo se despide del Olympique de MarsellaLos Vaqueros de Panamá Oeste avanzan a la semifinal del campeonato JuvenilFelipe Baloy valora el debut de Panamá Sub-17 y apunta a mejorar ante Anguila

    El equipo dirigido por Roberto Rodríguez fue contundente en los momentos clave del partido y tomó ventaja desde muy temprano. Apenas a los 3 minutos, Yeison Vásquez abrió el marcador tras una jugada rápida por la banda izquierda, que culminó con un centro preciso de Jafet Obando.

    Ese primer tanto inclinó el trámite del encuentro a favor de los Vikingos, que ampliaron la diferencia a los 17 minutos con una anotación de Davis Contreras, nuevamente tras una acción por el costado izquierdo, esta vez con asistencia de Vásquez.

    El CAI sentenció el compromiso antes del descanso. A los 39 minutos, Obando también se hizo presente en el marcador, con una gran definición tras un pase filtrado que dejó sin opciones al guardameta rival.

    “El partido pasa por detalles y nosotros teníamos que aprovechar nuestros momentos, creo que por ahí en las jornadas anteriores habíamos buscado un sistema que tal vez en algún momento no nos dio resultado y nos apegamos a lo que veníamos haciendo en la temporada pasada“, manifestó Roberto Rodríguez, quien reconoció la jerarquía del rival y valoró la importancia del triunfo para mantenerse en la cima.

    “Me sorprendió porque Sanfra es un gran rival, tiene un gran técnico, sabemos que no está pasando por un buen momento, pero al final es un equipo que también te puede castigar. Tal vez para ellos era un punto de inflexión muy importante esta victoria y para nosotros es muy importante porque seguimos como líderes“, expresó Rodríguez.

    Con este resultado, el CAI llegó a ocho puntos y se mantiene en la cima de la Conferencia Oeste, mientras que el San Francisco FC sufrió su segunda derrota consecutiva y se quedó con dos unidades, luego de haber empatado en sus dos primeras presentaciones del torneo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Precedente judicial: Tribunal revoca suspensión salarial y de cargo a docente. Leer más
    • El IMA anuncia horario y lugares de venta de las Agroferias para el viernes 6 de febrero. Leer más
    • Aprehenden a exrepresentante y extesorero de la Junta Comunal de Bugaba por presunto peculado. Leer más
    • Michael Amir Murillo se une al Besiktas de Turquía. Leer más
    • Epstein Files: Panamá, fiestas, islas y el millonario ítalo-francés amigo de Martinelli. Leer más
    • Excontralor Solís rompe el silencio sobre Panama Ports: se distancia de la prórroga al contrato y defiende su auditoría. Leer más
    • Conflicto por Puerto Barú: ministro de Ambiente llama al diálogo tras secuestro de activos a organizaciones ambientales. Leer más