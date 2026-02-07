El CAI venció al San Francisco y se mantiene en la cima de la Conferencia Oeste

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Club Atlético Independiente (CAI) arrancó este viernes con fuerza la jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras imponerse con autoridad por 0-3 al San Francisco en el derbi de La Chorrera, disputado en el estadio Agustín Muquita Sánchez.

El equipo dirigido por Roberto Rodríguez fue contundente en los momentos clave del partido y tomó ventaja desde muy temprano. Apenas a los 3 minutos, Yeison Vásquez abrió el marcador tras una jugada rápida por la banda izquierda, que culminó con un centro preciso de Jafet Obando.

Ese primer tanto inclinó el trámite del encuentro a favor de los Vikingos, que ampliaron la diferencia a los 17 minutos con una anotación de Davis Contreras, nuevamente tras una acción por el costado izquierdo, esta vez con asistencia de Vásquez.

El CAI sentenció el compromiso antes del descanso. A los 39 minutos, Obando también se hizo presente en el marcador, con una gran definición tras un pase filtrado que dejó sin opciones al guardameta rival.

“El partido pasa por detalles y nosotros teníamos que aprovechar nuestros momentos, creo que por ahí en las jornadas anteriores habíamos buscado un sistema que tal vez en algún momento no nos dio resultado y nos apegamos a lo que veníamos haciendo en la temporada pasada“, manifestó Roberto Rodríguez, quien reconoció la jerarquía del rival y valoró la importancia del triunfo para mantenerse en la cima.

“Me sorprendió porque Sanfra es un gran rival, tiene un gran técnico, sabemos que no está pasando por un buen momento, pero al final es un equipo que también te puede castigar. Tal vez para ellos era un punto de inflexión muy importante esta victoria y para nosotros es muy importante porque seguimos como líderes“, expresó Rodríguez.

Con este resultado, el CAI llegó a ocho puntos y se mantiene en la cima de la Conferencia Oeste, mientras que el San Francisco FC sufrió su segunda derrota consecutiva y se quedó con dos unidades, luego de haber empatado en sus dos primeras presentaciones del torneo.