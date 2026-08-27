El Camp Nou, favorito para acoger la final de la Liga de Campeones 2029

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Camp Nou se perfila como favorito frente al estadio londinense de Wembley para albergar la final de la Liga de Campeones 2029, cuya sede decidirá la UEFA en la próxima reunión de su Comité Ejecutivo el 15 de septiembre, en la ciudad griega de Salónica.

🚨 BREAKING: Spotify Camp Nou is reportedly the BIG FAVOURITE to host the 2029 Champions League final. 🏆



UEFA reportedly considers the image of 104,600 fans watching the biggest game in European club football simply UNMATCHABLE.



And the ongoing construction is not considered… pic.twitter.com/qkfHv0ajxL — Barca Xtra (@Barcaxtr) August 27, 2026

El estadio azulgrana, que tendrá una capacidad de 104.600 espectadores para 2029 y será el de mayor aforo de Europa, ya acogió la final de la competición en 1999, con victoria del Manchester United sobre el Bayern de Múnich (2-1), y en 1989, aún con la denominación de Copa de Europa, entre el Milan y el Steaua de Bucarest (4-0).

⚽️ The comeback of comebacks in full...



📺 Watch 1999 #UCL final IN FULL on https://t.co/AmDdmbC7vF 🏆#UCLclassics — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 2, 2020

La otra candidatura presentada es la de Wembley, que es el estadio elegido para albergar las dos semifinales y la final de la próxima Eurocopa en 2028, que organizarán de forma conjunta Inglaterra, República de Irlanda, Escocia y Gales, lo que sitúa como favorito al recinto azulgrana.

Wembley en Londres es la otra opción que consideraría UEFA. Foto: Archivo

La UEFA debe elegir también en su Ejecutivo de septiembre el escenario de la final de la ‘Champions’ femenina de 2028, a la que aspira Bilbao, que tiene como contendientes el Parque Olímpico de Lyon (Francia), el St. Jacob Park de Basilea (Suiza) y el Ali Sami Yen de Estambul (Turquía).

Bilbao ya acogió la final de Liga de Campeones femenina de 2024, en la que el Barcelona ganó al Lyonnes francés (2-0) y la masculina de la Liga Europa el pasado año, resuelta a favor del Tottenham frente al Manchester United (1-0).