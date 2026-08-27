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    Fútbol

    El Camp Nou, favorito para acoger la final de la Liga de Campeones 2029

    UEFA decidirá entre Camp Nou y Wembley para la final continental.

    EFE
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    El Camp Nou, favorito para acoger la final de la Liga de Campeones 2029
    El estadio azulgrana tendrá una capacidad de 104.600 espectadores para 2029, el mayor aforo de Europa. Foto: EFE

    El Camp Nou se perfila como favorito frente al estadio londinense de Wembley para albergar la final de la Liga de Campeones 2029, cuya sede decidirá la UEFA en la próxima reunión de su Comité Ejecutivo el 15 de septiembre, en la ciudad griega de Salónica.

    El estadio azulgrana, que tendrá una capacidad de 104.600 espectadores para 2029 y será el de mayor aforo de Europa, ya acogió la final de la competición en 1999, con victoria del Manchester United sobre el Bayern de Múnich (2-1), y en 1989, aún con la denominación de Copa de Europa, entre el Milan y el Steaua de Bucarest (4-0).

    La otra candidatura presentada es la de Wembley, que es el estadio elegido para albergar las dos semifinales y la final de la próxima Eurocopa en 2028, que organizarán de forma conjunta Inglaterra, República de Irlanda, Escocia y Gales, lo que sitúa como favorito al recinto azulgrana.

    El Camp Nou, favorito para acoger la final de la Liga de Campeones 2029
    Wembley en Londres es la otra opción que consideraría UEFA. Foto: Archivo

    La UEFA debe elegir también en su Ejecutivo de septiembre el escenario de la final de la ‘Champions’ femenina de 2028, a la que aspira Bilbao, que tiene como contendientes el Parque Olímpico de Lyon (Francia), el St. Jacob Park de Basilea (Suiza) y el Ali Sami Yen de Estambul (Turquía).

    Bilbao ya acogió la final de Liga de Campeones femenina de 2024, en la que el Barcelona ganó al Lyonnes francés (2-0) y la masculina de la Liga Europa el pasado año, resuelta a favor del Tottenham frente al Manchester United (1-0).

    EFE

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