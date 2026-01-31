Panamá, 31 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    El campeón Leones del Escogido enfrenta a Charros, en el inicio de la Serie del Caribe

    El chiricano Kenny Hernández está entre los relevistas de los Leones del Escogido

    EFE
    El campeón Leones del Escogido enfrenta a Charros, en el inicio de la Serie del Caribe
    El chiricano Kenny Hernández está entre los relevistas de los Leones del Escogido. Cortesía

    El campeón Leones del Escogido, monarca dominicano, enfrentarán este domingo a los Charros de Jalisco, campeones mexicanos, en el arranque de la Serie del Caribe de Béisbol, en Guadalajara, México.

    Será el partido más esperado de la primera fase del campeonato, una revancha de la final del año pasado en la que los caribeños ganaron su quinto título al aventajar por 1-0 a los mexicanos, en un partido peleado.

    Manny Bañuelos ha sido designado por el mentor de los Charros, Benjamíl Gil, para tratar de detener a la poderosa ofensiva dominicana, encabezada por el campo corto Erik González y los jardineros Junior Lake y Sócrates Brito, los tres con experiencia en Grandes Ligas.

    México será por decimoctava ocasión sede de la Serie del Caribe, luego de que Venezuela no pudo asumir la competición; en sólo seis semanas, Guadalajara se preparó y a partir de mañana recibirá, además de a Leones y Charros, a los Tomateros de Culiacán mexicanos; los Cangrejeros de Santurce puertorriqueños y los Federales de Chiriquí.

    La competencia transcurrirá con una fase preliminar por el sistema ‘round robin’, después de la cual los cuatro mejores disputarán el próximo viernes las semifinales.

    Antes del duelo entre los finalistas del 2025, los Tomateros enfrentarán a los Cangrejeros en el encuentro que abrirá las acciones; un partido de pronóstico reservado por la gran calidad de ambos cuadros.

    La Serie del Caribe, instaurada en 1949, ha sido ganada 23 veces por República Dominicana, cinco de ellas con los Leones; 16 por Puerto Rico, en cinco ocasiones con los Cangrejeros; 9 por México, dos de ellas de los Tomateros; y dos con Panamá.

    Los Federales de Chiriquí competirán como invitados con un equipo que aportará a muchas figuras a la selección panameña que jugará el próximo Clásico Mundial, lo cual le servirá al manejador José Mayorga para elevar el nivel de los jugadores y llegar en un buen momento de forma al Clásico.

    Por la serie han pasado varios de los mejores beisbolistas de la historia, como los dominicanos Sammy Sosa y Manny Ramírez, los puertorriqueños Roberto Alomar y Carlos Beltrán; los venezolanos Luis Aparicio y Bobby Abreu ; los mexicanos Fernando Valenzuela y Adrián González y el panameño Rod Carew.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Panamá extradita a un falso piloto que estafó a 4 aerolíneas. Leer más
    • Agroferias: el IMA anuncia puntos de venta para este viernes 30 de enero. Leer más
    • Las preguntas de Blandón al alcalde Mizrachi sobre el manejo de Summit. Leer más
    • Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional contrato entre el Estado y PPC. Leer más
    • Copa Airlines invertirá más de $500 millones en 2026 y sumará 33 aviones hasta 2027. Leer más
    • Ejecutivos de 22 multinacionales muestran interés en expandir operaciones y concretar inversiones en Panamá. Leer más