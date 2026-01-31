El campeón Leones del Escogido enfrenta a Charros, en el inicio de la Serie del Caribe

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El chiricano Kenny Hernández está entre los relevistas de los Leones del Escogido

El campeón Leones del Escogido, monarca dominicano, enfrentarán este domingo a los Charros de Jalisco, campeones mexicanos, en el arranque de la Serie del Caribe de Béisbol, en Guadalajara, México.

Será el partido más esperado de la primera fase del campeonato, una revancha de la final del año pasado en la que los caribeños ganaron su quinto título al aventajar por 1-0 a los mexicanos, en un partido peleado.

Manny Bañuelos ha sido designado por el mentor de los Charros, Benjamíl Gil, para tratar de detener a la poderosa ofensiva dominicana, encabezada por el campo corto Erik González y los jardineros Junior Lake y Sócrates Brito, los tres con experiencia en Grandes Ligas.

México será por decimoctava ocasión sede de la Serie del Caribe, luego de que Venezuela no pudo asumir la competición; en sólo seis semanas, Guadalajara se preparó y a partir de mañana recibirá, además de a Leones y Charros, a los Tomateros de Culiacán mexicanos; los Cangrejeros de Santurce puertorriqueños y los Federales de Chiriquí.

La competencia transcurrirá con una fase preliminar por el sistema ‘round robin’, después de la cual los cuatro mejores disputarán el próximo viernes las semifinales.

Antes del duelo entre los finalistas del 2025, los Tomateros enfrentarán a los Cangrejeros en el encuentro que abrirá las acciones; un partido de pronóstico reservado por la gran calidad de ambos cuadros.

La Serie del Caribe, instaurada en 1949, ha sido ganada 23 veces por República Dominicana, cinco de ellas con los Leones; 16 por Puerto Rico, en cinco ocasiones con los Cangrejeros; 9 por México, dos de ellas de los Tomateros; y dos con Panamá.

Los Federales de Chiriquí competirán como invitados con un equipo que aportará a muchas figuras a la selección panameña que jugará el próximo Clásico Mundial, lo cual le servirá al manejador José Mayorga para elevar el nivel de los jugadores y llegar en un buen momento de forma al Clásico.

Por la serie han pasado varios de los mejores beisbolistas de la historia, como los dominicanos Sammy Sosa y Manny Ramírez, los puertorriqueños Roberto Alomar y Carlos Beltrán; los venezolanos Luis Aparicio y Bobby Abreu ; los mexicanos Fernando Valenzuela y Adrián González y el panameño Rod Carew.