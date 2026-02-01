El campeonato Mayor 2026 arranca el 13 de marzo en Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El torneo será dedicado a un ‘Line Up de Estrellas’ y presentará cambios en su formato de competencia.

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 iniciará el 13 de marzo y tendrá como escenario de apertura el estadio Roberto Mariano Bula, en la ciudad de Colón, informó la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Durante la plenaria, se aprobó que el certamen sea dedicado a un Line Up de Estrellas, integrado por diez referentes del béisbol nacional, tanto por su desempeño en el terreno de juego como por su legado como formadores.

Los homenajeados serán Manuel Rodríguez, Virgilio Kaa, Mauricio Ching, Rodolfo Aparicio, Francisco Gutiérrez, José Solís, José Murillo II, Arístides Bustamante, Crispín Poveda y Aníbal Reluz padre, quienes recibirán el reconocimiento oficial el día inaugural del campeonato.

En el plano competitivo, el certamen sufrirá una modificación en su esquema de competencia, tras la aprobación del cambio al Artículo 7 del reglamento. La segunda ronda se disputará con ocho equipos clasificados, bajo el sistema de emparejamientos 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5, en series al mejor de cinco juegos, con el objetivo de elevar el nivel competitivo y la intensidad en la fase decisiva del torneo.

Jugadores de Bocas del Toro celebran el trofeo del campeonato 2025. Foto: Isaac Ortega

Otro de los ajustes aprobados establece que los equipos podrán contar con tres refuerzos, con un jugador oriundo y un pelotero extranjero.

En cuanto al calendario administrativo, Fedebeis informó que las nóminas preliminares, de 40 peloteros o más, deberán entregarse el 13 de febrero de 2026, mientras que las nóminas oficiales se recibirán a partir del 24 de febrero. El Congresillo Administrativo y el Congresillo Técnico quedaron programados para el 27 de febrero.