El Campeonato Nacional de Ciclismo regresa a Veraguas con los mejores pedalistas

El Campeonato Nacional de Ciclismo se disputará del 14 al 16 de marzo, en la provincia de Veraguas, en el que competirán los mejores representantes de esta disciplina.

Esta será la primera ocasión que el territorio veragüense es sede de este certamen desde 2016, cuando se realizó en La Colorada y Santiago.

Este año contará con la participación de ciclistas de la talla de Franklin Archibold, Bolívar Espinosa, Christofer Jurado, Randish Lorenzo, además de Carlos Samudio y Roberto González, quienes pertenecen al equipo italiano Solution Tech-Vini Fantini.

Este torneo servirá para que los atletas comiencen a sumar puntos para el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), con el objetivo de los próximos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

La competencia iniciará este viernes 14 de marzo con una contrarreloj individual, que recorrerá entre el Parque Ecoturístico La Ponderosa, el Mirador Fotográfico de Calabacito y el Parque Ecoturístico La Ponderosa.

Las categorías Master A, B, C y D, Varones/Damas general y Prejuvenil serán 18.6 kilómetros; mientras que Junior, Sub-23 y Élite varones se contemplan 29.3 kilómetros, con salida en el Parque Ecoturístico La Ponderosa, Los Bajos del distrito de San Francisco y Parque La Ponderosa. Se pone en marcha a las 9:00 a.m.

Al día siguiente, sábado 15 de marzo, se tendrá una carrera de fondo en el mismo circuito. La categoría Damas General, Juvenil y la Prejuvenil están pactados a tres giros a este circuito para totalizar 88 kilómetros. Empiezan a las 11:30 a.m.

Mientras que la Master A, B y C recorrerán igualmente los 88 kilómetros. El A y B parten a las 9:30 a.m. y la C a las 7:00 a.m. La Master D dará dos vueltas y 58 kilómetros.

Esta competencia cerrará el domingo 16 de marzo con Varones Sub-23 y Elite, quienes recorrerán los distritos de Atalaya y Mariato la región sur de la provincia de Veraguas, desde las 8:00 a.m.

Serán 156.5 kilómetros entre las inmediaciones de la Basílica Menor de Atalaya, entrada de Playa Mata Oscura y culminando en la Basílica Menor de Atalaya.