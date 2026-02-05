Panamá, 05 de febrero del 2026

    |
    Fútbol

    El Chelsea acusa al Arsenal de ‘sabotear’ su calentamiento previo

    El Chelsea terminó perdiendo por 1-0 gracias a un gol en el minuto 97 de Kai Havertz y quedó eliminado de la Copa de la Liga por un global de 4-2.

    EFE
    El Chelsea acusa al Arsenal de ‘sabotear’ su calentamiento previo
    El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, gesticula durante un partido disputado por su equipo ante el Arsenal el pasado 3 de febrero. Foto: EFE

    Liam Rosenior, técnico del Chelsea, ha acusado al Arsenal de molestarles durante el calentamiento previo a la vuelta de semifinales de la Copa de la Liga que los ‘Blues’ perdieron este martes por 1-0.

    El Manchester City avanza a la final y se enfrentará al Arsenal

    Las cámaras de Sky Sports grabaron a Rosenior antes del partido, cuando ambos equipos calentaban sobre el césped, gritando a un miembro del cuerpo técnico de Arteta: “Quédate en tu mitad, quédate en tu **** mitad”.

    “No fueron los jugadores del Arsenal”, confirmó Rosenior este jueves en rueda de prensa. “Soy respetuoso y cuando calientas tienes tu mitad y el otro equipo la suya. Nunca he pedido a mis jugadores que traspasaran eso. En ese momento creí que no estaban haciendo lo correcto. Estaban molestando a mis jugadores y a mi cuerpo técnico. Les pedí, no de forma amable, que se quedaran en su sitio”.

    “Hay ciertas etiquetas en el fútbol y siempre he intentado ser lo más respetuoso posible. Siempre quiero ganar, pero nunca pediría eso a mi gente”.

    “No tengo ningún problema con el Arsenal. Tienen un fantástico entrenador y Mikel Arteta es alguien a quien respeto mucho. Simplemente en ese momento, creo que no se estaba respetando a mi equipo”, añadió Rosenior.

    El Chelsea perdió por 1-0 gracias a un gol en el minuto 97 de Kai Havertz y quedó eliminado de la Copa de la Liga por un global de 4-2. El Arsenal disputará la final el próximo 22 de marzo contra el Manchester City.

    EFE

    Agencia de noticias


