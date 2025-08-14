El Chelsea donará parte de sus primas por el Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los jugadores del Chelsea donarán parte de las primas que han recibido por ganar el Mundial de Clubes de la FIFA a la familia de los fallecidos Diogo Jota y André Silva, según The Athletic.

Los futbolistas del Chelsea recibieron en torno a 14 millones de euros por su triunfo en el torneo, lo que supone unos 430.000 euros por persona, y han decidido hacer un pago de una cantidad parecida a la familia de los jugadores portugueses fallecidos el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora (España).

Chelsea's players will give a share of their Club World Cup winning bonuses to the families of Diogo Jota and André Silva, per @AdamCrafton_ , @MarioCortegana



👏 pic.twitter.com/3tGEAiDMKx — B/R Football (@brfootball) August 14, 2025

La Premier League homenajeará a Diogo Jota y André Silva este fin de semana con un minuto de silencio en todos los partidos, mientras que el Liverpool desplegará un mosaico en recuerdo a ellos en su partido contra el Bournemouth de este viernes.

Además, los ‘Reds’ han retirado el número 20 de Jota del primer equipo, la cantera y el equipo femenino, siendo la primera vez en la historia que realizan un gesto como este.