El Chorrillo remonta y asalta el liderato de la Conferencia Este

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Chorrillo tomó el liderato de la Conferencia Este con una remontada al derrotar el sábado 18 de octubre por 3-2 a San Martín, en la jornada 12 de la Liga de Fútbol Femenino (LFF), en el estadio de Los Andes.

Karla Riley fue la figura del Santa Fe al marcar un doblete (5’ y 21’), pero esto no evitó que las jugadoras del conjunto chorrillero reaccionaran y buscaran los tres puntos.

Shaday Mow anotó el descuento al minuto 64 y, en la recta final del compromiso, apareció Shayari Camarena con dos goles en seis minutos (83’ y 89’) para concretar la remontada.

Con este triunfo, El Chorrillo igualó en puntos (27 unidades) a Santa Fe, pero se adueñó del primer puesto por una mejor diferencia de goles.

Umecit e Inter Panamá se ubican en la tercera y cuarta casilla, respectivamente, con 21 puntos, mientras que Atlético Nacional cuenta con cuatro unidades.

Por su parte, en la Conferencia Oeste, Rayadas lidera el grupo con 20 puntos. Tevi Coclé FC y Coclé FC suman 16 unidades; cuarto es Veraguas United con 12 puntos, y Deportivo Chiriquí cierra la tabla con tres