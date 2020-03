El ciclista colombiano Fernando Gaviria confirma que tiene el Covid-19

Asegura estar bien

El ciclista colombiano Fernando Gaviria confirmó este jueves su caso positivo de coronavirus, en un video colgado en Twitter por su equipo, el UAE Emirates.

“Hola a todos. Sé que han habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo de coronavirus, pero me encuentro bien”, afirma en el video el ciclista colombiano desde Emiratos, donde se encuentra en cuarentena.

“Gracias al equipo. A todas las personas del hospital que me han atendido a la perfección. Estoy acá para evitar contagiar a más personas, para evitar que se siga propagando de la manera que va. Es para darles tranquilidad de que todo va bien y esperemos que todo se resuelva pronto”, añade Gaviria.

Su equipo, que participaba en la Vuelta a Emiratos (UAE Tour) decidió quedarse en el lugar tras el fin prematuro de la prueba, cuyas dos últimas etapas fueron anuladas.

Otras tres formaciones habían sido puestas en cuarentena, mientras que la mayoría de los participantes pudieron regresar a Europa tras haber sido sometidos a tests.

Gaviria es el segundo ciclista presente en el UAE Tour en dar positivo al Covid-19 tras el ruso del equipo Gazprom, Dmitry Strakhov.

La semana pasada, el ministerio de Salud de Emiratos Árabes Unidos había informado de la aparición en el país de seis casos suplementarios del nuevo coronavirus, “unidos” a los dos que habían motivado la interrupción del UAE Tour, sin precisar los nombres de las personas concernidas.