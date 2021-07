El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz gana prueba de ruta; panameño Jurado no termina la carrera

El ecuatoriano Richard Carapaz consiguió el segundo oro olímpico de su país, este sábado 24 de julio, al ganar la prueba de ruta del ciclismo en el circuito del Monte Fuji, tras un recorrido de 234 kilómetros.

Carapaz, de 28 años de edad, terminó por delante del belga Wout van Aert y del ganador del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar, que completaron el podio tras un disputado esprint. Los tres primeros lugares de esta prueba fueron medallistas en el recién celebrado Tour de Francia.

El ecuatoriano lanzó dos ataques precisos. Con el primero abrió un hueco con los favoritos y con el segundo, a solo 5 kilómetros de la meta, logró despegarse del competidor estadounidense Brandon McNulty e irse hasta la meta. Su tiempo fue de 6 horas 5 minutos y 26 segundos.

¡Jornada inolvidable para Ecuador🇪🇨! Richard Carapaz le dio al país su segunda medalla de oro en la historia. Ganó la prueba de ciclismo en ruta. ¡Felicitaciones! pic.twitter.com/RlQ9zyG41E — VarskySports (@VarskySports) July 24, 2021

Horas antes de la prueba, publicó en su cuenta de Twitter: Ya salió el sol en el país del sol naciente y es hora de dejar en alto el nombre de nuestro país !! Vamos Ecuador!

La prensa ecuatoriana destaca que el llamado “Locomotora del Carchi” ha subido al podio en las tres carreras más importantes: ganó el Giro de Italia en 2019, en 2020 terminó en segundo lugar en la Vuelta a España y el pasado domingo logró el tercer lugar en el Tour de Francia.

Las primeras palabras de Richard Carapaz tras conseguir la medalla de ORO en los Juegos Olímpicos #Tokyo2020 pic.twitter.com/7Hh2xzA5GF — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) July 24, 2021

Jurado, primer panameño en competir

En esta prueba, que comenzó a las 9:00 de la noche y culminó pasada las 3:00 de la mañana (hora en Panamá) compitió el chorrerano Christofer Jurado, el primer panameño en participar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Jurado tuvo una buena partida y se mantuvo por varios minutos en el primer pelotón. Sin embargo, se quedó cuando se iniciaron los ataques entre los grandes aspirantes a las medallas.

El Comité Olímpico de Panamá publicó en su cuenta de Twitter, que cuando faltaban 50 kilómetros de la carrera, Jurado fue neutralizado de la competencia y conforme al Reglamento del Deporte Ciclista UCI “los corredores que pierdan más de 12 minutos del pelotón deben abandonar la prueba” y se declara un did not finish, es decir que no terminó la prueba.

Antes de la competencia Jurado dijo que deseaba hacer una buena carrera y representar bien a Panamá.

A inicios de mes, ganó el Grand Prix Germánica que se corrió en Turquía, y el cual constó con 153.8 kilómetros.

Cabe destacar que esta fue la primera vez que el ciclismo panameño participa de unos Juegos Olímpicos.

Latinos

Los diez primeros lugares de esta prueba de ruta fueron dominados por los europeos, pero además del ganador ecuatoriano otro latino logró colarse y fue Rigoberto Urán, veterano del equipo de ciclismo de Colombia.

Los otros colombianos, Esteban Chaves, terminó de número 45; el otro veterano del equipo, Nairo Quintana, ganador de Grandes Vueltas fue el ciclista 69 en cruzar la meta y Sergio Higuita, el número 81.

Otro corredor latinoamericano que protagonizó la primera etapa de la carrera fue el venezolano Orluis Aular, quien mantuvo 191 kilómetros de fuga y llegó a liderar el pelotón. Sin embargo, no terminó la carrera.

(Con información de AFP, El Tiempo).