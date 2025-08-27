Panamá, 27 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    El cielo nocturno y la aurora boreal inspiran los nuevos balones de la Liga de Campeones

    EFE
    El cielo nocturno y la aurora boreal inspiran los nuevos balones de la Liga de Campeones
    El nuevo balón de la Liga de Campeones está inspirado en el cielo nocturno y la aurora boreales. Tomada de X: @adidasfootball.

    El nuevo balón de la Liga de Campeones masculina, que se estrena este miércoles, se inspira en el cielo nocturno, y el de la femenina en el espacio profundo y la aurora boreal, según informó la UEFA en un comunicado.

    El diseño de ambos balones, de Adidas, presenta las “icónicas estrellas de la Liga de Campeones grabadas sobre una base blanca”, realzadas con inspiraciones únicas provenientes del cielo, en honor a las estrellas del deporte en su camino a Budapest y Oslo, sedes de las respectivas finales en mayo próximo, según la organización.

    El balón de la Liga de Campeones masculina se inspira en el cielo nocturno, con estrellas delineadas en dorado y pintadas en azul, complementadas con signos del zodíaco dibujados a mano en dorado que simbolizan hazañas heroicas y un destino celestial.

    Por su parte, el esférico de la competición femenina se inspira en el espacio profundo y la aurora boreal. Los hexágonos entre las estrellas blancas, con un acabado morado oscuro y una superposición de degradado técnico verde neón y pinturas fluidas inspiradas en la aurora boreal, le dan al balón un brillo especial con detalles de estrellas luminosas rosas y blancas.

    Fabricados con poliéster reciclado y tinta a base de agua, las versiones de los balones para esta temporada también incluyen materiales como fibras de maíz, caña de azúcar, pulpa de madera y caucho, sin afectar su rendimiento, según la información brindada.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Segundo pago del bono de $50 a jubilados y pensionados sigue sin fecha definida. Leer más
    • Todo lo que necesitas saber sobre las agroferias del IMA para este miércoles 27 de agosto: horarios y puntos de venta. Leer más
    • Limpian la escultura del Cristo del Abismo en las profundidades del mar italiano. Leer más
    • Fallece Ricardo Poma, magnate salvadoreño impulsor de Multiplaza y Metromall en Panamá. Leer más
    • Desmantelan red que movió $7.1 millones mediante una cadena de salones de belleza. Leer más
    • El seguro privado del personal del Órgano Judicial costará $15 millones. Leer más