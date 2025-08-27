El cielo nocturno y la aurora boreal inspiran los nuevos balones de la Liga de Campeones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El nuevo balón de la Liga de Campeones masculina, que se estrena este miércoles, se inspira en el cielo nocturno, y el de la femenina en el espacio profundo y la aurora boreal, según informó la UEFA en un comunicado.

El diseño de ambos balones, de Adidas, presenta las “icónicas estrellas de la Liga de Campeones grabadas sobre una base blanca”, realzadas con inspiraciones únicas provenientes del cielo, en honor a las estrellas del deporte en su camino a Budapest y Oslo, sedes de las respectivas finales en mayo próximo, según la organización.

El balón de la Liga de Campeones masculina se inspira en el cielo nocturno, con estrellas delineadas en dorado y pintadas en azul, complementadas con signos del zodíaco dibujados a mano en dorado que simbolizan hazañas heroicas y un destino celestial.

some stories begin with a whistle. others with a star. 💫⚽️



introducing the new UEFA Champions League and Women’s Champions League Pro Match Ball.#shiningstars pic.twitter.com/buR7OHrqkl — adidas Football (@adidasfootball) August 27, 2025

Por su parte, el esférico de la competición femenina se inspira en el espacio profundo y la aurora boreal. Los hexágonos entre las estrellas blancas, con un acabado morado oscuro y una superposición de degradado técnico verde neón y pinturas fluidas inspiradas en la aurora boreal, le dan al balón un brillo especial con detalles de estrellas luminosas rosas y blancas.

Fabricados con poliéster reciclado y tinta a base de agua, las versiones de los balones para esta temporada también incluyen materiales como fibras de maíz, caña de azúcar, pulpa de madera y caucho, sin afectar su rendimiento, según la información brindada.