‘El Científico’ Núñez y Jadier Herrera superan el pesaje y van por el título interino CMB

El panameño registró 134.42 libras, mientras que el cubano marcó 134.35, y ambos dejaron todo listo para subir al ‘ring’ en un combate que promete intensidad.

El panameño Ricardo El Científico Núñez y el cubano Jadier Herrera cumplieron sin inconvenientes con la báscula este viernes 9 de enero en Alemania, dejando todo listo para su combate por el título interino del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se disputará este sábado en la Arena Rudolf Weber, de Oberhausen.

Durante el pesaje oficial, Núñez registró 134.42 libras, mientras que Herrera marcó 134.35, ambos dentro del límite de la categoría ligera, confirmando así un duelo que promete intensidad y alto voltaje.

El combate entre Núñez y Herrera será parte del respaldo principal de la cartelera encabezada por Agit Kabayel contra Damian Knyba, organizada por Queensberry Promotions, y que será transmitida a nivel internacional por DAZN.

Herrera, invicto con récord de 17-0, con 15 nocauts, llega como un boxeador de presión constante y poder demoledor. Su estilo frontal y agresivo ha sido su principal carta de presentación, y este combate representa una oportunidad clave para consolidarse en la élite del peso ligero mundial.

Del otro lado estará la experiencia del panameño Núñez (26-7, 22 nocauts), un peleador probado, con recorrido internacional y capacidad para adaptarse a distintos escenarios.

El Científico sabe manejar los tiempos del combate, resistir momentos complicados y capitalizar los errores del rival, factores que podrían ser determinantes ante un oponente joven y ofensivo como Herrera.

Ricardo “El Científico” Núñez (d) y el cubano Jadier Herrera cara a cara en el pesaje. Foto: Tomada de Youtube

El título interino quedó vacante luego de una serie de movimientos dentro del CMB. Inicialmente, el cinturón surgió tras la situación de Stephen Fulton, quien no cumplió con el peso en una pelea previa, y posteriormente O’Shaquie Foster decidió renunciar a la faja para no interferir en el camino deportivo de Núñez y Herrera.