El City gana con lo justo y se acercó a los puestos para la Liga de Campeones

Un gol de Kevin de Bruyne liquidó este viernes la victoria del Manchester City contra el Wolverhampton Wanderers (1-0) y acercó a los de Pep Guardiola a la clasificación para la Liga de Campeones.

Los Sky Blues, cinco días después de clasificarse para la final de la Copa de Inglaterra, lograron un pírrico triunfo en casa cimentado en un gran primer tiempo, pero deslucido por unos segundos cuarenta y cinco minutos de desgana, en los que se dejaron llevar y se beneficiaron de un Wolves que, sin nada en juego, optó por no hacer daño a su rival.

Eso sí, la primera parte fue eléctrica y bonita, con un Wolves que debió adelantarse en un dos para uno entre Bellegarde y Munetsi desperdiciado por el primero con un horrible pase, y con un City que aceleró a partir del minuto 35 hasta culminar su reacción con un gran tanto de De Bruyne.

La jugada del 1-0 comenzó con una recuperación en el centro del campo de Bernardo Silva, que dio el balón al belga y éste inició el contraataque combinando con Ilkay Gündogan. El alemán condujo, abrió hacia Jeremy Doku, que rompió a dos defensas con un amago para poner un pase botando a De Bruyne, que llegó desde atrás para rematar el gol.

Fue un golazo que, sin embargo, dio pie a sesenta minutos de nada. Tras el paso por vestuarios, los dos equipos rechazaron seguir jugando al fútbol. Ni el City parecía querer el 2-0 ni el Wolves estaba interesado en amargar a sus rivales con un empate que hubiera supuesto un desastre en sus aspiraciones de estar en Champions.

✨ @KevinDeBruyne is the first player since Lionel Messi to get 250 goal involvements under @PepTeam 🩵 pic.twitter.com/EbrZexWpZM