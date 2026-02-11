El City golpea al Fulham y aprieta la lucha con Arsenal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El City, liderado por Semenyo y Haaland, vence al Fulham y mete presión al Arsenal en la lucha por la Premier League.

Apoyado en un gran Antoine Semenyo, que apunta a ser el fichaje del mercado invernal, el Manchester City aumenta su presión sobre el Arsenal. Los de Pep Guardiola respaldaron el triunfo sobre la bocina contra el Liverpool con una sólida victoria ante el Fulham en casa (3-0) y el Arsenal se enfrentará este jueves al Brentford con apenas tres puntos de ventaja.

Semenyo, con un tanto y una asistencia, abrió la noche para los ‘Sky Blues’, que hace unos días, en el minuto 80 de su triunfo contra el Liverpool, estaban muertos en la pelea de la liga, y ahora están más vivos que nunca.

El Fulham, un equipo que sueña con Europa, no fue rival en el Etihad Stadium. Semenyo, a los pocos minutos de partido, aprovechó un malísimo despeje de Sander Berge para anticiparse al portero y convertir su quinta diana desde que llegó al City.

Antoine Semenyo anota el primer gol del Manchester City ante el Fulham el 11 de febrero de 2026. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Seis minutos después, el ghanés asistió a Nico O’Reilly para que este superase a Bernd Leno con una bonita vaselina, y justo antes del descanso Erling Haaland se unió a la fiesta con un disparo cruzado imposible para el alemán.

El noruego, acabada ya su sequía goleadora, ha marcado en dos partidos consecutivos por primera vez desde noviembre. Suma 22 goles en esta Premier League y, ante el empuje de Igor Thiago, del Brentford, en la pelea por la Bota de Oro, Haaland ya le aventaja en cinco tantos.

Guardiola, que sabe del apretado calendario que le espera por delante al City, uno de los dos equipos que está inmerso en las cuatro competiciones, decidió dar descanso a Haaland tras los primeros 45 minutos, junto a otros dos que hicieron un esfuerzo descomunal contra el Liverpool como Bernardo Silva y Matheus Nunes.

Pep Guardiola celebra un gol en el partido entre el Manchester City y el Fulham del 11 de febrero de 2026.EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Con el partido más que controlado y apenas veinte minutos por delante, Rodrigo Hernández se unió a las rotaciones y salió del campo, un merecido descanso para el español que ha sido titular en tres de los últimos cuatro encuentros del City y que comienza a encontrar la regularidad después de sus problemas musculares esta temporada.

El triunfo permite al City acortar a tres puntos la distancia con el Arsenal, que si quiere mantener su favoritismo tendrá que vencer este jueves a domicilio al Brentford. De no ganar los ‘Gunners’, el City volverá a creer en que la séptima Premier League en los últimos diez años es posible.

El Fulham ve muy reducidas sus posibilidades de soñar con Europa y se queda duodécimo, con 34 puntos, a diez de la Europa League y con diez de ventaja sobre la zona de descenso.

Erling Haaland celebra tras anotar el tercer gol del Manchester City ante el Fulham el 11 de febrero de 2026. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Ficha técnica:

3 - Manchester City: Donnarumma; Nunes (Khusanov, m.60), Dias, Guéhi, Ait-Nouri; Rodri (Nico, m.71), Bernardo (Reijnders, m.60), O’Reilly; Foden (Cherki, m.71), Semenyo y Haaland (Marmoush, m.46).

0 - Fulham: Leno; Teté, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge (Reed, m.81), Smith Rowe (King, m.60); Wilson (Bobb, m.72), Chukwueze (Kevin, m.60) y Jiménez (Muñiz, m.60).

Goles: 1-0. Semenyo, m.24, 2-0. O’Reilly, m.30 y 3-0. Haaland, m.39.

Árbitro: Paul Tierney. Amonestó a Silva (m.41), Foden (m.66), Nico, (m.83) y Guardiola (m.84), por parte del Manchester City, y a Andersen (m.31) por parte del Fulham.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de la Premier League disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).