Panamá, 04 de marzo del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Béisbol

    El Clásico Mundial de Béisbol tendrá un impacto de 43,8 millones de dólares en Puerto Rico

    El grupo A, que jugará en San Juan entre el 6 y el 11 de marzo, lo conforman Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia y Panamá.

    EFE
    El evento anticipa una asistencia estimada de aproximadamente 145.000 espectadores durante cinco días de competencia, que incluirán un total de 10 partidos en el estadio Hiram Bithorn, con una capacidad de 19.125 fanáticos por juego. Foto: MLB

    El alcalde de San Juan, Miguel Romero, anunció este miércoles que el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tendrá un impacto económico estimado de 43,8 millones de dólares en Puerto Rico, sede del grupo A de la primera ronda clasificatoria.

    Panamá y la cuenta pendiente con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

    El análisis, preparado por la firma Advantage Business Consulting, proyecta también un impacto fiscal de 5,3 millones de dólares a nivel estatal y 345.000 dólares, a nivel municipal.

    “El Clásico Mundial de Béisbol representa mucho más que un evento deportivo de alto nivel. Estamos hablando de una inyección económica significativa que impactará directamente a nuestros pequeños y medianos comerciantes, nuestra industria turística y nuestra gente trabajadora”, expresó el alcalde.

    El evento anticipa una asistencia estimada de aproximadamente 145.000 espectadores durante cinco días de competencia, que incluirán un total de 10 partidos en el estadio Hiram Bithorn, con una capacidad de 19.125 fanáticos por juego.

    El grupo A, que jugará en San Juan entre el 6 y el 11 de marzo, lo conforman Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia y Panamá.

    El estudio proyecta, además, la creación de 454 empleos vinculados a la demanda de servicios durante el evento y anticipa un aumento en la actividad turística y el movimiento comercial en sectores como la gastronomía, el transporte y el entretenimiento.

    “Este evento posiciona a San Juan dentro del circuito internacional del turismo deportivo y fortalece sectores estratégicos de nuestra economía”, afirmó el director de Desarrollo Económico y Turismo de San Juan, Joel Pizá Batiz.

    Además, la reciente renovación del estadio Hiram Bithorn para albergar este torneo impulsa nuevas activaciones deportivas, culturales y económicas en San Juan.

    “El Clásico Mundial de Béisbol es una plataforma que reafirma nuestra capacidad organizativa y nuestro posicionamiento como destino deportivo internacional. Seguiremos impulsando iniciativas que conecten el entretenimiento, el turismo y el desarrollo económico”, concluyó el alcalde de San Juan.

    EFE

    Agencia de noticias


