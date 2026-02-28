El Club de Golf de Panamá se declara listo para recibir al máximo nivel amateur centroamericano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La edición 83 del certamen arranca este 2 de marzo con representación de seis países, en un evento que combina competencia individual y por equipos

Con la representación de Omar Tejeira, Miguel Ordóñez, Raúl Carbonell, Lucca González, Juan Pablo Motta, Eduardo Arango III, así como los hermanos Jean Paul y Jean Louis Ducruet, Panamá apunta a ganar la edición 83 del Torneo Interclubes Centroamericano y de Panamá.

El certamen se pondrá en marcha este 2 de marzo en el Club de Golf de Panamá, con la participación de 220 jugadores provenientes de seis países de la región, consolidándose como uno de los eventos amateurs más relevantes del calendario regional.

El torneo mantiene su formato tradicional, en el que cada país estará representado por ocho jugadores en la categoría masculina, para un total de 48 competidores.

Cinco de los seis panameños que asistieron al Latin American Amateur Championship 2026 en Lima, Perú competirán en el Club de Golf de Panamá. LP/Guillermo Pineda

De ese grupo, las cinco mejores tarjetas de cada jornada serán las que sumen para la clasificación por equipos, mientras que en paralelo también se disputará el título individual.

Además de la categoría masculina, el campeonato incluye divisiones senior, super senior y damas, todas bajo modalidades específicas que combinan el medal play y el sistema stableford, lo que permite una competencia simultánea en diferentes formatos.

El director del torneo, Enero Avilés, explicó la complejidad organizativa que implica coordinar un evento de esta magnitud, destacando que el enfoque principal está en garantizar una experiencia integral para todas las delegaciones.

“En realidad, la organización pasa por lograr que todas las delegaciones lleguen bien a Panamá, encargarnos del transporte, la logística hacia el hotel sede, el traslado a la cancha y mantener el campo en óptimas condiciones. Estamos hablando de convivir con más de 200 jugadores y hacer que el evento sea grato para todos”, señaló.

Avilés también detalló que uno de los mayores retos es la distribución de los horarios de juego, tomando en cuenta la alta cantidad de participantes.

Por su parte, Álvaro Tapia, presidente del club sede, resaltó las condiciones en las que se encuentra el campo para esta edición, asegurando que el escenario está listo para una competencia de alto nivel.

“La cancha está en espectacular estado. Estamos en verano, está firme y rápida, pero no tan exigente como en torneos profesionales. Aun así, sigue siendo un reto importante y aquí se va a imponer el mejor golf”, indicó.

LP/Carlos Vidal Endara

Tapia también hizo referencia al prestigio que ha ganado el torneo a lo largo de sus 83 ediciones, subrayando el crecimiento sostenido del golf en la región.

“Este es el torneo más relevante a nivel regional para el golf amateur. Ha generado competitividad, amistades y un incremento en el nivel de juego. Cada vez vemos más jugadores centroamericanos participando en torneos internacionales y eso eleva el estándar”, afirmó.

En cuanto al equipo panameño, uno de sus integrantes, Jean Louis Ducruet, actualmente ubicado en el puesto 677 del ranking mundial amateur, dejó clara la ambición del grupo anfitrión.

“Somos ocho jugadores y todos venimos con el objetivo de ganar. En 2020 perdimos en casa y queremos esa revancha. La meta es quedarnos con el título por equipos y, si se puede, también con el individual”, expresó.

El jugador también destacó el crecimiento del golf panameño en escenarios internacionales, mencionando participaciones en torneos regionales y continentales que han servido como termómetro del avance competitivo del país.

Finalmente, Ducruet hizo un llamado a la afición para que acompañe el evento, especialmente en las rondas finales.

LP/Carlos Vidal Endara

“Queremos que la gente venga, que nos apoye. El golf está creciendo y necesitamos ese respaldo, como ocurre con otros deportes. Ojalá tengamos una buena asistencia y que sientan que este también es su torneo”, comentó.