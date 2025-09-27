El Club Kiwanis celebra la edición 41 de la Carrera Caminata

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Club Kiwanis de Panamá celebrará este domingo 28 de septiembre, desde las 6:00 a.m., en la Cinta Costera, la edición número 41 de su tradicional Carrera Caminata, una actividad que combina deporte, integración familiar y un propósito social.

Esta edición busca respaldar las actividades sociales, culturales y deportivas que impulsa el Club Kiwanis de Panamá en el Gimnasio Kiwanis de El Chorrillo, beneficiando a niños y jóvenes de la comunidad.

José De María, director deportivo del Club Kiwanis de Panamá, destacó que esta carrera representa una herramienta clave para continuar con los programas que promueven el desarrollo integral de la niñez.

“Este es un bonito escenario para los niños de la comunidad para desarrollar sus talentos, tanto deportivos como culturales, y promover sus valores cívicos”, dijo De María en una entrevista con La Prensa.

“Esto es una tarea, una labor que tiene Kiwanis emprendida hace muchos años y que, año tras año, crece en demanda por la necesidad de estos niños de la comunidad de querer destacar sus talentos y salir del ocio”, añadió.

El dirigente también recordó la historia, la tradición y el legado de esta actividad, que en sus inicios recorría puntos emblemáticos de la ciudad.

“Recordar aquellas maratones que hacíamos entre la Tumba Muerto y la calle 50, esto era una actividad bastante de renombre en aquellos años”, señaló.

“Hoy en día sabemos que tenemos más actividades deportivas, que tenemos más carreras con otro tipo de causas muy bonitas, pero nosotros siempre vamos a tener la sensación o la necesidad de hacer esta carrera porque nos nutre de fondos, y es importante la tradición para mantener esas actividades que nosotros, como club, emprendemos en pro de nuestra niñez y la juventud panameña”, agregó.

Además, resaltó el compromiso del Club con el deporte como medio de formación en valores.

“Creemos que el deporte es una herramienta de formación de valores muy necesaria para nuestros jóvenes y niños en Panamá, como el respeto, la disciplina, la puntualidad, la honestidad y la tolerancia”, afirmó.

La Carrera Caminata Kiwanis 2025 contará con una categoría de un kilómetro para los niños y otra de cinco kilómetros para los adultos.