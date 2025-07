La NBA anuncia partidos en Europa para 2026, 2027 y 2028

La NBA anunció este miércoles la disputa de dos partidos de liga entre los Memphis Grizzlies y los Orlando Magic para el 15 de enero de 2026 en Berlín y el 18 de enero en Londres, además de más encuentros para 2027 y 2028.

El primer duelo se disputará en el Uber Arena de Berlín, que por primera vez albergará un partido de la NBA, mientras que el segundo será en el The O2 de Londres, según informó la propia liga estadounidense.

Europe, get ready! ✈️🌍



The NBA will host SIX regular-season games in Europe over the next three years, with games to come in Berlin and London (2026), Manchester and Paris (2027) and Berlin and Paris (2028).



🗞️ https://t.co/4NoauGQOj7 pic.twitter.com/jn5vPeYxWs