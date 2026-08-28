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    Fútbol

    El Como confirma la cesión de Álvaro Morata al Leganés

    Morata había llegado al Como en agosto de 2025 procedente del Milan.

    EFE
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    El Como confirma la cesión de Álvaro Morata al Leganés
    El delantero de 33 años regresa de esta manera al fútbol español. Foto: @cdleganes

    El Como italiano que dirige Cesc Fàbregas comunicó este viernes la cesión hasta final de temporada del delantero Álvaro Morata al Leganés, de la Segunda División española, con una opción de compra.

    El club italiano hizo oficial la salida del atacante español mediante un breve comunicado en el que confirmó el acuerdo con el Leganés.

    “Como 1907 comunica la cesión a título temporáneo, hasta el término de la temporada, con opción, del atacante Álvaro Morata al Leganés”, señaló el club italiano.

    El Como cerró así la salida de Morata, que llegó al conjunto lombardo en agosto de 2025 procedente del Milan y que firmó una temporada sin protagonismo y sin tantos en liga.

    El delantero, de 33 años, regresa de esta manera al fútbol español.

    “Todo el club augura a Álvaro lo mejor para la temporada 2026/27”, añadió el Como en su comunicado.

    La operación había avanzado en los últimos días después de que el Leganés y el Como acercaran posturas sobre el reparto del salario del internacional español.

    EFE

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