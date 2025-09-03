El contraataque, la principal herramienta del fútbol de Surinam

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Surinam se alista para un reto histórico este jueves cuando reciba a Panamá en el estadio Franklin Essed, en partido correspondiente a la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten oficialmente.

Richonell Margaret, delantero de 24 años nacido en Heerhugowaard, a unos 50 kilómetros de Ámsterdam, habló en la previa y señaló que la fortaleza de su selección estará en la rapidez para atacar. “La clave está en nuestra velocidad al contraataque”, afirmó.

Formado en las academias del Ajax y el Vitesse, Margaret viene de dos temporadas con el RKC Waalwijk en las que anotó nueve goles. En el presente curso juega en el Go Ahead Eagles de la Eredivisie neerlandesa. Su debut internacional se produjo el 21 de marzo y en junio consiguió su primer tanto con Surinam frente a Costa Rica en la pasada Copa Oro.

“Surinam está creciendo y lo veo. Podemos escribir historia y si puedo formar parte de ella, sería fantástico”, declaró el atacante, quien también resaltó la calidad de la actual convocatoria. “Como futbolistas, también somos jugadores de élite. Somos un solo equipo, todos estamos unidos”.

El seleccionador Stanley Menzo ha reunido a futbolistas que militan en ligas de Alemania, Reino Unido, Turquía, Arabia Saudí y Países Bajos, en busca de mayor competitividad internacional.

Surinam llega a este partido tras disputar en 2023 la fase de grupos de la Copa Oro, donde se midió a Costa Rica, República Dominicana y México. Ahora afronta un nuevo desafío en casa, con la expectativa de más de tres mil aficionados en el Franklin Essed.

“Claro que necesitamos su fuerza desde fuera. Vengan a apoyarnos. Los necesitamos mucho durante este periodo”, pidió Margaret a la afición local.

El equipo surinamés entrenará este miércoles a las 5:00 de la tarde, mientras que Panamá lo hará hora y media antes, según informó la Federación Panameña de Fútbol (FPF).