El costo del Mundial: inicia tercera fase de venta de boletos

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La FIFA inició este jueves 11 de diciembre la tercera fase de venta de entradas para la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en los Estados Unidos, México y Canadá. Esta fase durará desde el 11 de diciembre hasta el martes 13 de enero a las 11:00 a.m. (hora de Panamá).

Por primera vez, los fanáticos interesados en asistir al Mundial podrán comprar las entradas teniendo un total conocimiento de los horarios y participantes de cada partido de la fase de grupos. En cuanto a la fase de eliminación directa, si bien los participantes de cada partido no se sabrán hasta que el certamen esté en desarrollo, uno puede ir especulando al ver los grupos en que cayó cada uno de los 48 equipos.

Para poder comprar entradas a través de la plataforma de la FIFA, es fundamental contar ya con un FIFA ID. El FIFA ID es una cuenta única que una persona crea para aplicar a entradas para la Copa del Mundo en el sitio web de la FIFA y se obtiene registrándose en el sitio web de la entidad.

De igual forma, y también a través de las plataformas de la FIFA, los fanáticos pueden solicitar entradas para una selección específica. Es importante que el interesado cumpla con los requisitos definidos por cada federación.

Precios de los boletos para los partidos de Panamá

Panamá jugará su primer partido en su segunda Copa del Mundo contra Ghana en Toronto, Canadá, el miércoles 17 de junio. La entrada más económica para este enfrentamiento está actualmente en $140 dólares a precio del mercado, mientras que la más costosa está en $450 dólares.

El segundo enfrentamiento de la selección panameña en el Mundial será el martes 23 de junio, también en Toronto, frente a Croacia. Para ese partido, los precios suben un poco: la entrada más económica está en $180 dólares y la más costosa en $500.

Los panameños cerrarán la fase de grupos enfrentando a Inglaterra en Nueva Jersey el sábado 27 de junio. Dado que el rival es Inglaterra y el escenario del encuentro es el mismo donde se disputará la gran final el 19 de julio, los precios para este partido son los más altos de los tres. La opción más económica inicia en $225 dólares y la más costosa en $620.

Aquellos que apliquen a entradas en esta fase sabrán si su intento fue exitoso a partir del 5 de febrero de 2026. El mercado de reventa oficial de la FIFA, donde fanáticos pueden vender entradas para partidos a los que ya no desean asistir, estará activo a partir del lunes 15 de diciembre.