El Derbi de La Chorrera encabeza jornada de partidazos en la LPF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Descubre todos los detalles de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). El San Francisco vs. CAI y Plaza Amador vs. Alianza sobre la lucha por los playoffs.

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) celebra este fin de semana la jornada 13 del Torneo Clausura, con varios duelos que prometen emociones y definiciones importantes de cara a la fase de playoffs.

El enfrentamiento más esperado es, sin duda, el Derbi de La Chorrera, donde San Francisco visita al Club Atlético Independiente (CAI), en el Agustín Muquita Sánchez.

Esta será la edición número 43 de este clásico, dominado históricamente por los Vikingos, con 21 victorias frente a las 13 de los Monjes y 8 empates.

¡𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀𝐋 - 𝐃𝐄𝐑𝐁𝐈 𝐃𝐄𝐋 𝐎𝐄𝐒𝐓𝐄! ⚔️🆚⛪



Resumen de los enfrentamientos entre @CAIPanama y @sanfrafc_pa.



¿Quién ganará la edición 43 del Derbi del Oeste?



🟡⚫ CA Independiente

🔴⚪ San Francisco FC #NuestroFútbol #LPFTigo pic.twitter.com/6ZQD6tSuFn — LPF TIGO (@LPFpanama) April 9, 2026

San Francisco llega en racha positiva, con dos triunfos consecutivos ante Sporting (0-1) y Veraguas United (1-0), sumando 13 puntos y acercándose a la zona de playoffs. Por su parte, el CAI se ubica segundo en la Conferencia Oeste con 15 unidades, tras caer ante DAU (2-0) y empatar sin goles frente a Unión Coclé.

El primer enfrentamiento de este torneo entre ambos terminó con victoria del CAI por 3-0 en el estadio Agustín Muquita Sánchez. Este clásico, además del orgullo, representa un paso crucial hacia la clasificación a la siguiente fase y se disputará el sábado 11 de abril, desde las 6:15 p.m.

Otro partido destacado del sábado será el duelo entre Plaza Amador y Alianza, que definirá al líder de la Conferencia Este, programado para las 8:30 p.m.

Los Leones llegan motivados tras vencer 1-0 al Tauro en el Clásico Nacional, con anotación de Alberto Quintero. Con este resultado, Plaza Amador acumula 23 puntos y mantiene una racha de nueve partidos sin perder, incluyendo cinco triunfos consecutivos y tres encuentros sin recibir goles.

Alianza, por su parte, sigue invicto desde la jornada cinco y suma 21 puntos, consolidándose como el segundo del Este, tras cuatro victorias y tres empates.

La jornada del viernes abrirá con el duelo entre Tauro y Árabe Unido de Colón, en el COS Sports Plaza desde las 8:30 p.m. El Árabe llega con 19 puntos, mientras que Tauro acumula 17. En el primer choque del torneo, Árabe venció 1-0 a Tauro.

El domingo 12 de abril, las acciones continuarán con el Derby Coclesano, donde Unión Coclé, líder de la Conferencia Oeste con 16 puntos, se medirá a Universitario, quinto con 11 unidades, en el estadio Universidad Latina, a partir de las 6:15 p.m.

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Compartimos el 1️⃣1️⃣ Ideal de la J12 - Torneo Clausura 2026 ⚽🏆 #LPFTigo.



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Ese mismo día, Herrera recibirá a Veraguas United, en el estadio Gustavo Posam, desde las 4:00 p.m., en un partido donde el United busca mantenerse tercero con 15 puntos, mientras Herrera necesita sumar para salir del último lugar con 7 unidades.

La jornada cerrará con Sporting enfrentando a Umecit, en el COS Sports Plaza, desde las 8:30 p.m.