El Derbi de la Chorrera mide el arranque goleador de San Francisco ante un CAI invicto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los monjes ocupan el segundo puesto de la Conferencia Oeste con seis puntos, mientras los vikingos permanecen invictos, pero todavía no han ganado en el Torneo Apertura 2026.

Con Radamel Falcao y Freddy Guarín en la tribuna en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez, San Francisco FC y el Club Atlético Independiente (CAI) abrirán este viernes 14 de agosto la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Falcao y Guarín son los invitados de honor del Poderoso de La Chorrera luego de semanas de especulación sobre el Tigre de Santa Marta.

La edición 44 del Derbi de La Chorrera comenzará a las 8:30 p.m., con dos equipos separados por tres puntos y que han recorrido caminos distintos en el comienzo del campeonato.

San Francisco ocupa la segunda posición de la Conferencia Oeste con seis unidades, tras dos victorias y una derrota.

El conjunto dirigido por Jorge Dely Valdés está a un punto del líder, Veraguas United, por lo que un triunfo lo colocaría provisionalmente en la cima.

Los veragüenses disputarán su encuentro de la jornada el domingo, cuando visiten a Herrera FC.

El CAI, dirigido por Francisco Perlo, se encuentra en el cuarto puesto con tres puntos.

Los vikingos permanecen invictos, aunque empataron sus tres compromisos.

Una victoria en el derbi permitiría al CAI alcanzar las seis unidades, igualar a San Francisco y conseguir su primer triunfo del torneo.

Dos caminos distintos hacia el derbi

San Francisco comenzó el Apertura con una victoria por 2-1 sobre el CD Universitario.

Luego cayó 2-1 ante Unión Coclé y retomó el camino del triunfo al derrotar 3-1 a Herrera en la jornada anterior.

El CAI, por su parte, empató sus tres partidos: igualó 1-1 con Veraguas United, terminó sin goles frente a Herrera y rescató un 2-2 contra el CD Universitario después de irse al descanso con dos tantos de desventaja.

Con seis goles anotados y cuatro recibidos, San Francisco posee el mejor ataque de la Conferencia Oeste después de las primeras tres fechas.

Los monjes, además, han anotado dentro de los primeros 12 minutos en todos sus compromisos.

Ronaldo Dinolis convirtió al minuto 11 contra el CD Universitario; Keny Bonilla lo hizo al 12 frente a Unión Coclé y volvió a marcar al minuto 12 ante Herrera.

Bonilla, ¿ley del ex en el Derbi del Oeste?

Una de las miradas del partido recaerá en Keny Bonilla, quien regresó a San Francisco para este torneo tras vestir la camiseta del CAI y ahora tendrá la oportunidad de enfrentar a su antiguo equipo.

Con dos tantos en las primeras tres jornadas, Bonilla es el máximo goleador de los monjes en el campeonato.

En la victoria más reciente, el delantero abrió el marcador al minuto 12, Valentín Pimentel amplió la diferencia al 45+1 y Jorge Méndez aseguró los tres puntos al 85.

La contundencia fue uno de los principales argumentos de San Francisco, que marcó dos veces antes del descanso y sentenció el encuentro en el tramo final.

Todos los goles del CAI han llegado en el segundo tiempo

Mientras San Francisco ha golpeado temprano, el CAI ha conseguido sus tres goles del torneo después del descanso.

Frente al CD Universitario, los vikingos se fueron al entretiempo con una desventaja de 0-2.

Sin embargo, Juan González descontó al minuto 61 y Davis Contreras empató dos minutos después.

Ambos tantos se sumaron al convertido por Martín Morán al minuto 47 en el empate 1-1 contra Veraguas United durante la primera jornada.

El equipo de Perlo ha demostrado capacidad de reacción y no ha perdido en el Apertura, pero todavía busca convertir su invicto en una primera victoria.

Un antecedente favorable al CAI

Los dos derbis del Oeste disputados durante el Torneo Clausura 2026 dejaron un saldo favorable al CAI.

El conjunto vikingo se impuso 3-0 en el primer enfrentamiento, mientras que el segundo terminó empatado 0-0.

San Francisco, por tanto, no logró marcar en ninguno de los dos compromisos.

Al contabilizar los 43 enfrentamientos de fase regular y fase final, el CAI suma 21 victorias y 60 goles, mientras que San Francisco registra 13 triunfos y 43 anotaciones.

Los otros 9 partidos terminaron empatados.

El partido de este viernes pondrá frente a frente el inicio agresivo de San Francisco y la capacidad de reacción de un CAI que ha construido todos sus goles después del descanso.

Para los monjes estará en juego la posibilidad de asumir provisionalmente el liderato de la Conferencia Oeste.

Para los vikingos, la oportunidad de conseguir su primera victoria, alcanzar a su rival en la clasificación y prolongar su dominio reciente en el Derbi del Oeste.