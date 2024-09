El desafío extremo del Gran Premio de Singapur: pilotos podrían perder hasta cuatro kilogramos de líquido en 90 minutos de carrera

Escuchar audio noticia

Este fin de semana, el Gran Premio de Singapur en el circuito callejero de Marina Bay pondrá a prueba la resistencia física y mental de los pilotos de Fórmula 1, quienes se enfrentan a uno de los mayores desafíos de la temporada.

Las condiciones extremas de calor y humedad caracterizan a este evento, donde las temperaturas rozarán los 30 grados centígrados y la humedad superará el 85%.

Este ambiente sofocante podría provocar que los pilotos pierdan hasta cuatro kilogramos de líquido durante los 90 minutos de competencia, tal como lo explicó el británico George Russell.

El piloto de Mercedes confesó haber seguido un régimen de entrenamiento especial durante el receso de verano, simulando las condiciones en Singapur. “Salí a correr con tres capas de ropa para replicar el calor que enfrentamos con nuestros trajes”, comentó Russell, quien bromeó diciendo: “Es un buen régimen de pérdida de peso si eso es lo que buscas”.

La dura combinación de altas temperaturas y el trazado técnico del circuito, que mide 4.940 kilómetros, exige una precisión extrema en cada una de las 62 vueltas que se disputarán el domingo. Los pilotos no solo deben lidiar con la dificultad del asfalto urbano, sino que también se enfrentan a la incomodidad de que incluso el agua en sus botellas puede calentarse a niveles insoportables, complicando la hidratación.

Singapur, el circuito esquivo para Red Bull en 2023

El Gran Premio de Singapur no fue el escenario ideal para Red Bull en 2023, siendo la única carrera del año en la que el equipo no consiguió la victoria. A pesar de su dominio en gran parte de la temporada, los problemas de configuración en Marina Bay dejaron a Max Verstappen fuera de ritmo durante todo el fin de semana, lo que permitió que Carlos Sainz de Ferrari se llevara la victoria. En las últimas cinco participaciones de Verstappen en este circuito, el neerlandés no ha logrado ganar: fue segundo en 2018, tercero en 2019, séptimo en 2022 y quinto en 2023, mientras que en 2017 se retiró.

Por otro lado, cuatro pilotos activos han logrado ganar en el circuito de Singapur: Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sergio Pérez y el más reciente, Carlos Sainz. Estos experimentados pilotos conocen la clave para sortear las dificultades del trazado, que combina 23 curvas cerradas y una pista que castiga los errores con sus muros cercanos.

Con la combinación de desgaste físico y estratégico, y la competencia entre los mejores equipos del mundo, el Gran Premio de Singapur promete ser un espectáculo imperdible en el calendario de la Fórmula 1.