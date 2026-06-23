Panamá se juega la vida ante Croacia con la baja de Adalberto Carrasquilla

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Roja buscará replicar la fórmula que le permitió vencer repetidamente a Estados Unidos en los últimos años para sorprender a una Croacia necesitada de puntos.

La realidad es ineludible: Panamá llega a la segunda jornada mundialista sin margen de error. La derrota en el debut ante Ghana obliga a la selección nacional a buscar un resultado positivo este martes frente a Croacia en el Toronto Stadium, escenario de un partido que puede marcar el destino de ambos equipos en el Grupo L.

Después del tropiezo en su estreno mundialista ante Ghana, la selección nacional afrontará este martes uno de los desafíos más exigentes de su historia reciente cuando se mida a Croacia en la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará a las 6:00 p.m. y enfrentará a dos equipos que llegan sin puntos tras caer en la fecha inaugural.

Para los dirigidos por Thomas Christiansen, el partido representa mucho más que tres puntos. Una derrota dejaría a Panamá en virtual eliminación. Del otro lado estará una selección croata herida tras perder contra los ingleses y decidida a demostrar que aquel resultado fue apenas un accidente.

A la complejidad del reto se suma una ausencia que durante varios días mantuvo en vilo al entorno panameño: Adalberto Carrasquilla.

El mediocampista no logró recuperarse a tiempo de la lesión sufrida el pasado 24 de mayo durante la final del fútbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul. Aunque la semana pasada mostró avances importantes e incluso trabajó con intensidad por primera vez en el Nottawasaga Resort junto a jugadores suplentes y quienes no tuvieron minutos, la evolución se detuvo en los días posteriores.

Carrasquilla no completó aquella práctica y posteriormente fue visto realizando trabajo diferenciado durante los entrenamientos abiertos a la prensa. Finalmente, Christiansen confirmó este lunes que el volante no estará disponible.

“No va a llegar. La evolución no ha sido tan buena como en los últimos días y vamos a ver para el siguiente partido”, explicó el seleccionador.

Adalberto Carrasquilla (izq.) junto al fisioterapeuta Juan Carlos Andrión en el entrenamiento de Panamá en Centennial Park. LP/Anel Asprilla

El seleccionador reconoce que Panamá probablemente no monopolizará la posesión del balón, pero insiste en que eso no debe convertirse en un problema si el equipo sabe interpretar cada momento del partido.

“Si no tenemos tanta posesión o no tenemos la posesión, por lo menos saber lo que tenemos que hacer en cada momento en un bloque junto. Y cuando tengamos la pelota, también saber cómo hacerles daño al equipo contrario”, explicó.

La experiencia acumulada por Panamá en los últimos años frente a rivales de primer nivel alimenta la confianza del cuerpo técnico. Christiansen recordó especialmente los múltiples triunfos logrados ante Estados Unidos, una selección a la que derrotó en las eliminatorias rumbo a Catar 2022, la Copa Oro 2023, la Copa América 2024 y la Liga de Naciones 2025.

“Las casualidades no existen cuando ya son tantas veces que puedes ganar a un equipo como Estados Unidos. Hacer buenos partidos viene del orden, de la disciplina, de la concentración y de estar metido en los partidos”, destacó.

Thomas Christiansen aguarda el balón durante el entrenamiento de la selección de Panamá, este lunes en Centennial Park (Toronto). LP/Anel Asprilla

El técnico explicó que la clave pasa por reducir espacios entre líneas y evitar que los talentosos mediocampistas croatas encuentren libertad para filtrar pases. Enfrente estarán futbolistas de la talla de Luka Modric y Mateo Kovacic, además de delanteros con gran presencia física como Ante Budimir y Petar Musa.

“Si te filtran un pase y estás con las líneas separadas es donde te pueden hacer daño. Eso es lo que queremos intentar que no nos suceda mañana”, comentó.

La idea no implica renunciar al balón ni encerrarse cerca de la portería de Orlando Mosquera. Christiansen insiste en que Panamá debe mantener su personalidad cuando recupere la posesión.

“Yo cuando tengo el balón también quiero proponer, quiero ser Panamá como hemos sido en los últimos años y ojalá que con eso nos dé para sacar algo más”, expresó.

El discurso del entrenador mezcla respeto por el rival con una convicción absoluta de que la sorpresa es posible.

“Estamos convencidos de que podemos ganar, pero para eso necesitamos todas las cosas que he dicho y tener un buen día. Por supuesto, aprovechar las ocasiones que generemos para marcar”, afirmó.

Christiansen considera además que este Mundial ha demostrado que las diferencias entre selecciones pueden reducirse cuando los equipos ejecutan correctamente sus planes de partido.

“Soy ambicioso y realista también. En este Mundial se han visto resultados interesantes donde la gente no esperaba que pasara lo que pasó. ¿Y por qué nosotros no ser uno de esos equipos que sorprenda para bien?”, reflexionó.

La confianza también se percibe en el vestuario. Durante el entrenamiento matutino realizado en Centennial Park, el delantero José Fajardo destacó la importancia de aprovechar las oportunidades que se presenten.

“Nosotros tenemos que estar mentalizados en lo que tenemos que hacer. Siempre le queda una chance a los delanteros y ojalá Dios quiera podamos resolver y concretarla para llevarnos la victoria”, manifestó.

Precisamente Fajardo aparece como una de las posibles novedades en la alineación titular.

Orlando Mosquera ocuparía la portería. La línea defensiva estaría integrada por Michael Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade y César Blackman. En el mediocampo se perfilan José Luis Rodríguez, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas y Cristian Martínez. La principal duda se encuentra en ataque, donde José Fajardo podría reemplazar a Cecilio Waterman.

Panamá también deberá administrar con cuidado las amonestaciones. Tanto César Blackman como Carlos Harvey recibieron tarjeta amarilla frente a Ghana y una nueva amonestación los dejaría fuera del partido del próximo sábado contra Inglaterra.