El Dynamo de Kiev de Eduardo Guerrero cayó ante el Hoffenheim de Alemania

El Dynamo de Kiev del panameño Eduardo Guerrero perdió este jueves 3 de octubre, 2-0 ante el Hoffenheim de Alemania, en la segunda fecha de la Europa League.

Guerrero ingresó al partido a los 70 minutos del encuentro, en reemplazo de Vladyslav Vanat. Este es el segundo encuentro de Guerrero, tras ingresar a los 83′ contra la Lazio.

