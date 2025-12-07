Panamá, 08 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Hípica

    El ejemplar ‘Chief Mesa’ remontó en la recta final y se llevó el Handicap ‘La Prensa’ – ‘Mi Diario’

    Guillermo Pineda G.
    Chief Mesa (7) con la monta de Jimmy Carrión se llevó los honores máximos en el Handicap La Prensa Mi Diario. LP/Elysée Fernández

    Chief Mesa fue el protagonista de la séptima carrera de este domingo en el Hipódromo Presidente Remón, en el marco de la Serie Hípica del Caribe.

    El Handicap La Prensa – Mi Diario, sobre distancia de 1,400 metros, entregó una recta final vibrante que terminó con la victoria del ejemplar del Estud Las Riendas, conducido por Jimmy Ricardo Carrión.

    Desde la partida, Tomasito tomó control y marcó el ritmo del evento. El puntero giró la curva con ventaja con Arrepinchoso en persecución directa y ligeramente atrás el ganador.

    En la recta final Tomasito corría por dentro, Arrepinchoso insistía en el medio y por fuera comenzaba a aparecer Chief Mesa, avanzando con potencia. El público vibró cuando el desenlace.

    En los últimos metros, el Chief Mesa tomó el largo decisivo para cruzar primero. Arrepinchoso quedó segundo y Tomasito llegó tercero, seguido por Millenium Tony, For a Reason, Proud Tomas, Kantucking Pacha y Rey Estuardo.

    Gabriela Herrera entrega un premio al jinete Jimmy Carrión. LP/Elysée Fernández

    Después del triunfo, la ceremonia se trasladó al círculo de ganadores.

    Por parte de La Prensa, Basilio Fernández entregó el trofeo a los propietarios de Chief Mesa. Ricardo Vergara hizo entrega de un presente al preparador, Eligio Ocaña, mientras que Gabriela Herrera reconoció al jinete ganador, Jimmy Ricardo Carrión.

    “Felicitamos al entrenador, al mozo del corral y a la conducción de Jimmy Carrión. Saludos a los amigos de La Prensa y Mi Diario, que continúan apoyando este evento”, expresó uno de los representantes en la premiación.

    Basilio Fernández comentó: “Felicitamos a los ganadores. Y reiterar que La Prensa y Mi Diario seguirán apoyando el deporte, sobre todo la hípica”.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

