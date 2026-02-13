Panamá, 13 de febrero del 2026

    BSN

    El equipo de baloncesto de Bad Bunny ficha a Malik Beasley

    Beasley, que jugaba con los Detroit Pistons, ha estado bajo investigación por parte de la NBA y el FBI por alegaciones relacionadas con apuestas

    EFE
    Malik Beasley es nuevo jugador de Santurce, equipo de Bad Bunny. Fotos: Detroit Pistons y EFE

    Los Cangrejeros de Santurce, equipo de Bad Bunny, anunciaron este viernes que llegaron a un acuerdo con Malik Beasley para que se una al conjunto en la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico.

    Según el comunicado del equipo, Malik tendrá un gran impacto en el BSN y considera esta oportunidad como una plataforma para demostrar su talento y continuar su camino de regreso a la NBA.

    “Este acuerdo refleja el compromiso de los Cangrejeros de competir al más alto nivel, al mismo tiempo que contribuye al crecimiento continuo y la proyección global del baloncesto en Puerto Rico”, concluyó la nota.

    Beasley, quien actualmente se encuentra en la agencia libre, ha estado bajo investigación por parte de la NBA y el FBI por alegaciones relacionadas con apuestas.

    Esto ha detenido la continuidad inmediata en la liga estadounidense del jugador, que antes de que surgiera la controversia formaba parte de los Pistons de Detroit.

