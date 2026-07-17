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    El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final

    El esloveno ya dirigió a la Albiceleste en la derrota ante Arabia Saudí en Catar 2022.

    EFE
    El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final
    El árbitro esloveno Slavko Vincic durante el juego entre México y Ecuador, en el estadio Azteca. EFE

    El árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final entre España y Argentina, el próximo domingo, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey.

    Será el cuarto partido que arbitre el colegiado esloveno en esta Copa del Mundo tras dirigir el Brasil-Marruecos y el Jordania-Argelia, en la fase de grupos, y el México-Ecuador, de los dieciseisavos de final, en el que expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca cuando se dirigía a un contrario, en aplicación de la popularmente llamada ‘ley Vinicius-Prestianni’.

    Vincic, de 46 años, e internacional desde 2010 dirigió dos partidos en el pasado Mundial de Catar; la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudí (1-2), en la primera jornada, y el Gales-Irán, también de la fase de grupos.

    España está invicta en cinco partidos con él. Fue el árbitro en la victoria por 2-1 de la selección española sobre Francia, en la Eurocopa 2024, y en la final de la Liga de Campeones de ese año, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund por 2-0.

    Vincic tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado.

    EFE

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