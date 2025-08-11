Panamá, 11 de agosto del 2025

    Copa Libertadores

    El Estadio Monumental de Lima acogerá la final de Copa Libertadores de 2025

    EFE
    El Estadio Monumental de Lima, casa del Universitario de Deportes, que este lunes ha sido escogido por la Conmebol para acoger la final de la Copa Libertadores de 2025. EFE/Mikhail Huacán.

    El Estadio Monumental de Lima, casa del Universitario de Deportes, acogerá por segunda vez una final de la Copa Libertadores, anunció este lunes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

    En el Monumental se coronará el campeón de la Libertadores de 2025 el próximo 29 de noviembre.

    “¡El Monumental de Lima, el estadio de la final de la Conmebol Libertadores!”, anunció la Conmebol este lunes en la red social X, acompañado de una imagen del estadio, el más grande de Perú, con capacidad de hasta 80.000 personas.

    Desde abril se conocía que Lima sería la ciudad que acogería la final de la Libertadores de 2025, pero hasta ahora no se había definido el estadio, ya que también se hablaba de la posibilidad de que el partido se celebrase en el Estadio Nacional.

    El Monumental fue sede de la final de la Libertadores en 2019, cuando por primera vez se jugó una final a partido único.

    En aquella ocasión se enfrentaron River Plate y Flamengo, en una de las finales más emocionantes de la competición, ya que el club brasileño remontó el partido en los minutos finales con un doblete de Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ y levantó por segunda vez en su historia el trofeo.

    El anuncio de la sede de la final de la Libertadores se hizo antes de que esta semana comiencen a jugarse los octavos de final, donde Universitario es uno de los equipos en liza.

    Este martes se disputan los partidos Fortaleza (BRA) contra Vélez (ARG), Atlético Nacional (COL) contra Sao Paulo (BRA), y Peñarol (URU) contra Racing (ARG).

    El miércoles será el turno de Cerro Porteño (PAR) contra Estudiantes (ARG), y Flamengo (BRA) contra Internacional (BRA).

    Igualmente, el jueves jugarán Botafogo (BRA) contra Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU), Libertad (PAR) contra River Plate (ARG) y Universitario (PER) contra Palmeiras (BRA).

    EFE

    Agencia de noticias


