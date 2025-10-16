El estadio Roberto Mariano Bula en Colón alcanza 79% de avance y se instala grama sintética

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El histórico estadio Roberto Mariano Bula de Colón avanza con un 79% de progreso en su construcción.

Un paso importante en los trabajos de este coliseo ha sido el inicio de la instalación de su grama sintética de última generación, fabricada en Alicante, España, y que promete marcar un antes y un después en el béisbol panameño.

También se conoció que este será el primer césped sintético del país sin caucho granulado, lo que lo convierte en una opción más ecológica, duradera y segura para los jugadores. En su lugar, se utiliza solo arena. Además, el diseño con tonos verdes y marrones en la zona de advertencia mejora el contraste visual y la estética del terreno de juego.

“Hace dos semanas teníamos el 75% de avance, y con el inicio de la instalación de la grama estamos ya en un 79%. Pronto tendremos la inauguración de este majestuoso estadio para el béisbol mayor”, destacó Roberto Moreno, director provincial de Pandeportes.

Por su parte, Heverth Pirela, de la empresa Corporación Abisal Panamá, explicó que el proceso de instalación tomará entre 30 y 35 días, dependiendo del clima.

“Consiste en la extensión de los rollos, luego hacemos un perfilado de solapa para hacer las juntas, para que queden unidas. Después se coloca una cinta de unión y se aplica un pegamento de poliuretano”, manifestó Pirela.

El nuevo estadio contará con capacidad para 5,000 aficionados, estacionamientos, locales comerciales, clubhouse, dormitorios, cabinas de prensa y tecnología de última generación en iluminación y pantallas.

De mantenerse el ritmo actual, el Roberto Mariano Bula podría reinaugurarse durante el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.