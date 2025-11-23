Panamá, 23 de noviembre del 2025

    El exboxeador kazajo Gennadiy Golovkin, nuevo presidente de World Boxing

    EFE
    Gennadiy Golovkin tuvo récord de 42-2-1en su carrera profesional. Tomado de Instagram

    El exboxeador kazajo Gennadiy Golovkin, dos veces campeón mundial del peso medio y subcampeón olímpico en Atenas 2004, fue elegido este domingo nuevo presidente de World Boxing (WB), la federación avalada por el Comité Olímpico Internacional (COI) para organizar las pruebas de boxeo en los Juegos.

    Golovkin, actual presidente del Comité Olímpico Nacional de Kazajistán y miembro de la Comisión Olimpismo 365 del COI, sucede al neerlandés Boris van der Vorst, quien ha estado al frente de WB desde su fundación en 2023, cuando se convirtió en el nuevo regulador del boxeo olímpico después de la inhabilitación de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) por irregularidades.

    La designación del nuevo presidente tuvo lugar en el Congreso Mundial de Boxeo celebrado en Roma, informa WB en sus redes sociales.

    En la presentación de su candidatura el pasado 27 de octubre, Golovkin, de 42 años, se marcó como prioridades asegurar el futuro olímpico del boxeo, restaurar la confianza mundial, lograr el pleno reconocimiento del COI, así como “reconstruir la reputación como una familia de boxeo unida, guiada por el respeto, la transparencia y la unidad”.

    EFE

    Agencia de noticias


